Не так страшно, як здається: як позбутися жовтих плям на стелі

Якщо ви помітили на стелі жовту пляму від води, то не варто панікувати. Це можна легко виправити, навіть якщо пляма стара.

Як позбутися жовтих плям на стелі – повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Як видалити свіжі плями від води

Найпоширенішими причинами появи жовтих плям на стелі є пошкодження даху, протікання сантехніки, засмічення водостічних жолобів та погана вентиляція. Перед тим, як усувати естетичні недоліки всередині, слід встановити, чому з'явилися плями. Так, можливо, доведеться щось полагодити або ж зробити ремонт, звернувшись до фахівців.

Коли причина протікання усунена, можна повертатися до естетичного питання. Так, якщо плями на стелі нові, то їх усунути дуже просто. Головне – діяти швидко.

Так, для видалення свіжих плям на стелі слід змішати оцет та воду у рівних пропорціях. Цей розчин варто залити у пляшку з розпилювачем та нанести на уражену ділянку. Розчин води та оцту варто залишити на жовтих плямах близько на 10 – 15 хвилин, аби проникла суміш. Після того чистою губкою слід витерти уражену ділянку та змити оцет. Іншою губкою чи тканиною слід насухо витерти місце, де була пляма.

Як видалити старі жовті плями від води

Чим довше існує пляма, тим важче її позбутися. Зазвичай, вони проникають глибоко у ділянку, а тому відмити їх не так просто.

Щоб позбутися застарілих плям від води на стелі, слід використовувати відбілювач. Так, у пляшці з розпилювачем слід змішати воду та відбілювач у пропорціях 3:1.

Як і з оцтом, розчин з відбілювачем слід розпилити на пляму та залишити на 10 – 15 хвилин. Після того за допомогою тканини чи губки пляму варто витерти начисто, змити водою та витерти насухо.

Чи можна просто зафарбувати жовту пляму

Часом може з'явитися думка, що стелю простіше зафарбувати, аніж відмити пляму. Однак це може бути серйозною помилкою. Якщо не усунути причину протікання, то з часом пляма може стати ще більшою та серйознішою.

Важливо, що перед фарбуванням стелі слід нанести ґрунтовку, яка заблокує плями, а вже після – наносити новий шар фарби.