5 рослин, які відлякують змій від подвір'я

В Україні дуже часто на власному подвір'ї можна зустріти змій. Щоб відлякати плазунів від дому, можна на території посадити деякі рослини.

Як говорять експерти, їхній запах відлякує змій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

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Чорнобривці

Різкий запах чорнобривців відлякує не лише комах. Пряний сильний аромат квітів також захищає подвір'я від змій. Ба більше, експерти кажуть, що відлякують плазунів не лише квіти, а й коріння чорнобривців. Оскільки воно росте доволі глибоко, то пряний аромат може дістати плазунів і під ґрунтом.



Чорнобривці відлякують змій / Фото Unsplash

Лаванда

Лаванда має сильний аромат, який порушить чутливе відчуття запаху змій та відлякає їх. Аромат цих квітів не подобається плазунам, тому вони уникатимуть подвір'я, де росте лаванда.



Лаванда / Фото Unsplash

Розмарин

Розмарин часто можна зустріти на городах та садах. Цей аромат хоча і відлякую змій, але з його вирощенням слід бути дуже обачним, адже великі кущі розмарину можуть слугувати укриттям для плазунів.



Розмарин / Фото Unsplash

Базилік

Базилік є не лише ідеальним доповненням до страв, а й відлякує змій від подвір'я. Привабливий аромат свіжих трав, який так приваблює людей, ненавидять плазуни, тому якщо на вашому городі росте базилік, то змії точно і на метр не підповзуть до території.



Базилік / Фото Unsplash

Евкаліпт

Евкаліпт має свіжий та сильний запах. Він захищає дім не лише від комах, а й від змій.



Евкаліпт / Фото Unsplash

До слова, раніше експерти назвали топ-4 запахи, які приваблюють змій. Як виявилося, про ці речі на власному подвір'ї ви можете і не здогадуватися.