Хто має право на відстрочку від призову: детальний перелік

Станом березень 2023 року загальна мобілізація громадян в Україні триває. Є певні категорії осіб, які мають право на відстрочку від служби.

Як відбуватиметься весняна мобілізація-2023 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Повний перелік громадян, що мають право на відстрочку – наводимо далі.

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Хто може отримати відстрочку

За словами юриста Владислава Юрчака, військовозобов'язані під час візиту до територіального центру комплектування і соціальної підтримки повинні надати підтвердження, що мають право на відстрочку. У разі відсутності підстав для відстрочки громадяни проходять медкомісію, яка визначає, чи придатні вони для служби.

Відстрочку можуть отримати ті військовозобов'язані, рідні яких загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту суверенітету та територіальної цілісності України чи під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, а також під час служби при воєнному стані.

При цьому,, що за відсутності підстав для надання відстрочки від призову законодавство не виключає можливість мобілізації одночасно батька і сина чи рідних братів.

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а тому їх мобілізація є незаконною. Однак, це стосується виключно осіб, які навчаються за денною чи дуальною формою навчання незалежно від країни, у якій навчаються відповідні особи,

– пояснив юрист.

Також відстрочку можуть отримати педагоги та наукові працівники. Зокрема, мовиться про:

наукових й науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь,

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах, організаціях чи закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

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Право на відстрочку поширюється також на представників інших професій

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міноборони України, ЗСУ, Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ тощо.

До слова, є категорії громадян, які можуть отримати відстрочку за станом здоров'я чи сімейними обставинами. Про які випадки йде мова – читайте у матеріалі.