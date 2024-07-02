Неочікувані можливості: хто може грати роль "миротворців" між Україною та Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливі переговори за участю третіх сторін. Роль посередника може мати той, хто не зможе отримати прибуток, як окрема країна.

Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що "миротворцем" може бути Папа Римський, хоча є нюанс. Тимчасом Китай хоче бути не лише посередником, а Туреччина має інші проблеми.

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Хто може стати посередником

Фейгін розповів, що в ролі "миротворця" між Україною та Росією може бути Папський престол у Ватикані.

Папа Римський то на стороні Москви, то України. Така непевність через те, що він може сказати, що не є політиком,

– прокоментував російський правозахисник.

Однак, якби на таку роль претендував Папа Римський за часів Радянського Союзу, то можливо з того щось і вийшло. Зараз же роль католицької церкви змінилась, вона перестала бути авторитетом.

Це сумно, в світі вона сприймається, як банківська транснаціональна корпорація,

– додав Фейгін.

Китай та Туреччина

За словами Фейгіна, можливим кандидатом може бути Китай, практично кожна країна намагається стати з Пекіном союзником, навіть Україна. Це такий посередник, який має "грати в одні ворота". Однак Китай веде власну міжнародну політику, йому все одно на Москву і навіть на Київ.

Китай хоче бути не лише "миротворцем", а країною, яка за своє посередництво у питанні миру отримає якийсь приз, а це Тайвань. Отримати його хоче без всякої війни,

– зазначив російський правозахисник.

Крім цього, Захід не хоче Пекіна в ролі посередника, щоб той мав певні повноваження. Адже тоді Захід визнає, що Китай є наддержавою.

Фейгін пояснив, що подібних посередників є багато, але вони вже "відіграли" свою роль, наприклад, Туреччина. Ця країна досить довго була активною на роль посередника в 2022 році, однак потім президент почав розв'язувати власні проблеми.

Києву складно повернутися до формату Туреччини, адже відбулось багато всього й Західним союзникам би не сподобалось посередництво цієї країни,

– зауважив російський правозахисник.