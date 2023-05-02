Застрягли у 2008 році: ЗМІ натякають, що США та Німеччина поки не бачать Україну в НАТО
Джерело:Welt
Україна непохитна у своєму прагненні стати членом Північноатлантичного альянсу, однак схоже, що до цього з насторогою ставлять у Берліні та Вашингтоні. Аналітики пишуть, що надії нашої держави щодо вступу в НАТО можуть бути марними.
Авторитетні німецькі медіа стверджують, що за зачиненими дверима представники США та ФРН дали зрозуміти, що їхня позиція стосовно членства України в Альянсі не зовсім однозначна. Власне, самі ці держави, ймовірно, поки не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, які б виходили за межі декларації НАТО від 2008 року.
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"Надії можуть бути марними"
Згадаємо, що саме тоді, на Бухарестському саміті Північноатлантичного альянсу, члени союзу погодились, що Україна та Грузія мають вступити в НАТО, проте не назвали конкретних термінів стосовно цього та плану дій для обох країн.
Надії України на більш конкретну перспективу вступу до НАТО загрожують поки що бути марними,
– написали у виданні Welt.
Окрім того, там згадали про саміт НАТО в Литві (Вільнюсі), який має відбутися уже в липні 2023 року та з посиланням на Німецьке агентство преси констатували, що Білий дім поки ніяк не коментує внутрішні перемовини щодо цього заходу.
Однак, як запевняють журналісти, зараз у Вашингтоні вважають більш нагальним питання щодо постачання ЗСУ озброєння, аніж вступу України в НАТО.
Ми зосереджуємося на тому, щоб якнайшвидше більша практична підтримка була в руках українців,
– сказав американський посадовець DPA.
Зеленський та генсек НАТО
- Варто зазначити, що не так давно Президент України Володимир Зеленський зустрічався з теперішнім генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Політики обговорили ряд важливих питань у столиці нашої держави.
- З-поміж іншого, український лідер під час розмови зі Столтенбергом закликав надати Україні запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі. Також він говорив про те, що нашій державі вкрай необхідні гарантії безпеки, натякаючи, що їх може забезпечити Альянс.
- Водночас важливо, що це був перший візит генсека в Україну після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.