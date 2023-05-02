Застряли в 2008 году: СМИ намекают, что США и Германия пока не видят Украину в НАТО
Источник:Welt
Украина непреклонна в своем стремлении стать членом Североатлантического альянса, однако, похоже, что к этому с настороженностью относятся в Берлине и Вашингтоне. Аналитики пишут, что надежды нашего государства на вступление в НАТО могут быть напрасными.
Авторитетные немецкие медиа утверждают, что за закрытыми дверями представители США и ФРГ дали понять, что их позиция по поводу членства Украины в Альянсе не совсем однозначна. Собственно, сами эти государства, вероятно, пока не хотят брать на себя никаких обязательств, выходящих за пределы декларации НАТО от 2008 года.
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"Надежды могут быть напрасными"
Вспомним, что именно тогда, на Бухарестском саммите Североатлантического альянса, члены союза согласились, что Украина и Грузия должны вступить в НАТО, однако не назвали конкретных сроков относительно этого и плана действий для обеих стран.
Надежды Украины на более конкретную перспективу вступления в НАТО угрожают пока быть напрасными,
– написали в издании Welt.
Кроме того, там упомянули о саммите НАТО в Литве (Вильнюсе), который состоится уже в июле 2023 года и со ссылкой на Немецкое агентство прессы констатировали, что Белый дом пока никак не комментирует внутренние переговоры по этому мероприятию.
Однако, как уверяют журналисты, сейчас в Вашингтоне считают более насущным вопрос поставки ВСУ вооружения, чем вступления Украины в НАТО.
Мы сосредотачиваемся на том, чтобы как можно быстрее практическая поддержка была в руках украинцев,
– сказал американский чиновник DPA.
Зеленский и генсек НАТО
- Стоит отметить, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский встречался с нынешним генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Политики обсудили ряд важных вопросов в столице нашего государства.
- В частности, украинский лидер во время разговора со Столтенбергом призвал предоставить Украине приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе. Он также говорил о том, что нашему государству крайне необходимы гарантии безопасности, намекая, что их может обеспечить Альянс.
- В то же время важно, что это был первый визит генсека в Украину после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.