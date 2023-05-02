Авторитетные немецкие медиа утверждают, что за закрытыми дверями представители США и ФРГ дали понять, что их позиция по поводу членства Украины в Альянсе не совсем однозначна. Собственно, сами эти государства, вероятно, пока не хотят брать на себя никаких обязательств, выходящих за пределы декларации НАТО от 2008 года.

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"Надежды могут быть напрасными"

Вспомним, что именно тогда, на Бухарестском саммите Североатлантического альянса, члены союза согласились, что Украина и Грузия должны вступить в НАТО, однако не назвали конкретных сроков относительно этого и плана действий для обеих стран.

Надежды Украины на более конкретную перспективу вступления в НАТО угрожают пока быть напрасными,

– написали в издании Welt.

Кроме того, там упомянули о саммите НАТО в Литве (Вильнюсе), который состоится уже в июле 2023 года и со ссылкой на Немецкое агентство прессы констатировали, что Белый дом пока никак не комментирует внутренние переговоры по этому мероприятию.

Однако, как уверяют журналисты, сейчас в Вашингтоне считают более насущным вопрос поставки ВСУ вооружения, чем вступления Украины в НАТО.

Мы сосредотачиваемся на том, чтобы как можно быстрее практическая поддержка была в руках украинцев,

– сказал американский чиновник DPA.

Зеленский и генсек НАТО