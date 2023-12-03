Не лише перевізники: у Кабміні сказали, хто ще сприяє блокуванню кордону України та Польщі

У листопаді польські перевізники заблокували 4 пункти пропуску для проїзду українських вантажівок. У Кабміні пояснили, хто, крім, страйкарів, стоїть за блокадою кордону.

Хоча Варшава заявляє, що не підтримує блокаду кордону, вона досі триває. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач в ефірі телемарафону пояснив, чому так відбувається, передає 24 Канал.

Дивіться також На кордоні України та Польщі відкриють новий пункт пропуску для порожніх вантажівок

Чи може Варшава деблокувати кордон

Ключовий месендж, який несе польський уряд – це те, що дозвіл на блокування кордону дала місцева влада. І уряд фактично не має можливості втрутитися в її діяльність і фізично розблокувати кордон. Втім, вважає Деркач, це не зовсім так.

Хоча, дозвіл справді видає місцева влада, і так само може його скасувати, на КПП стоять працівники польської поліції. А це вже фактично представники уряду Польщі, які теж регулюють рух, не пропускають транспортні засоби, фіксують порушення про те, щоб не проїжджала гуманітарна допомога, небезпечні вантажі. Усі ці випадки порушень є достатньою підставою для того, щоб скасувати протести, наголошує заступник міністра.

Поліція має достатньо фактів, аби перевірити цю інформацію. Втім, вона намагається поводитися нейтрально і не втручатися у ситуацію. Тому вони так само не пропускають вантажі і переправляють рух, пояснює посадовець.

На кордоні України і Польщі відкрили новий КПП для вантажівок

Відповідно до спільного українсько-польського плану щодо розблокування кордону, 4 грудня для вантажівок з України запрацює пункт пропуску "Угринів – Долгобичув".

Через нього пускатимуть порожні вантажівки масою понад 7,5 тонн.

Яка ситуація на кордоні

Польські перевізники продовжують блокувати чотири КПП: "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне", "Шегині – Медика".

Станом на 3 грудня в чергах у бік України перебуває понад 2 500 вантажних транспортних засобів.