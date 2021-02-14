Хунта є лише етапом на шляху до диктатури, – Мацарський

Наразі у світі вистачає урядів, які існують через хунту. Наприклад, єгипетський президент Абадельфаттах ас-Сісі навряд чи зміг би дістатися до вершини влади демократичним шляхом.

Таку думку висловив у відеоблозі "Большой мир" Юрій Мацарський. За його словами, влада хунти часто швидкоплинна.

Повний випуск блогу Військова хунта і диктатура: про те, як зазвичай відбувається захоплення влади

Хунта – етап до диктатури

Він зауважив: "Кілька місяців, років – і колективна військова влада замінюється особистою диктатурою найрішучішого, ну або найбезпринциповішого зі співучасників захоплення влади".

Хунта, зазвичай, лише етап на шляху побудови особистої диктатури,

– зазначив Мацарський.

Чим погана особиста диктатура, як зауважив експерт, стає зрозуміло, якщо поглянути на Росію. Там така диктатура сформувалася і без будь-якої хунти.

Без диктатури не було б війни на Донбасі

Блогер розповів про найяскравіші втілення такого форму правління:

несправедливий і непрозорий розподіл доходів;

цензура;

насильство над громадянами;

формування імперського мислення і нав'язування ідеї обов'язкового згуртування всіх навколо диктатора.

Не було б диктатури – найімовірніше, не було б ні війни на Донбасі, ні захоплення Криму, ні окупації частини грузинської території,

– зазначив Мацарський.

Він додав, що демократичні держави не нападають на інші демократичні держави, не воюють з ними і не захоплюють їх. Цим займаються лише авторитарні країни.

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