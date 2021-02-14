Хунта є лише етапом на шляху до диктатури, – Мацарський

Наразі у світі вистачає урядів, які існують через хунту. Наприклад, єгипетський президент Абадельфаттах ас-Сісі навряд чи зміг би дістатися до вершини влади демократичним шляхом.
Джерело:24 канал
Таку думку висловив у відеоблозі "Большой мир" Юрій Мацарський. За його словами, влада хунти часто швидкоплинна.
Повний випуск блогу Військова хунта і диктатура: про те, як зазвичай відбувається захоплення влади
Хунта – етап до диктатури
Він зауважив: "Кілька місяців, років – і колективна військова влада замінюється особистою диктатурою найрішучішого, ну або найбезпринциповішого зі співучасників захоплення влади".
Хунта, зазвичай, лише етап на шляху побудови особистої диктатури,
– зазначив Мацарський.
Чим погана особиста диктатура, як зауважив експерт, стає зрозуміло, якщо поглянути на Росію. Там така диктатура сформувалася і без будь-якої хунти.
Без диктатури не було б війни на Донбасі
Блогер розповів про найяскравіші втілення такого форму правління:
- несправедливий і непрозорий розподіл доходів;
- цензура;
- насильство над громадянами;
- формування імперського мислення і нав'язування ідеї обов'язкового згуртування всіх навколо диктатора.
Не було б диктатури – найімовірніше, не було б ні війни на Донбасі, ні захоплення Криму, ні окупації частини грузинської території,
– зазначив Мацарський.
Він додав, що демократичні держави не нападають на інші демократичні держави, не воюють з ними і не захоплюють їх. Цим займаються лише авторитарні країни.
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