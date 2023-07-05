Президент "Київміськбуду" виїхав з України за довідкою про інвалідність та піднявся на Еверест

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір покинув територію України за довідкою про інвалідність. Згодом він підкорив "Еверест", що викликало сильне обурення в мережі.

Журналісти з'ясували, що після того, як Ігор Кушнір виїхав з України, у травні 2023 року він піднявся на Еверест.

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Еверест Це найвища гора на Землі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу.

Як Ігор Кушнір виїхав з України

Кушнір виїхав за кордон за довідкою про інвалідність, після чого підкорив Еверест разом з дружиною. Підйом на вершину подружжю обійшовся у 150 000 доларів

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір зі своєю дружиною Оксаною у травні цього року піднялися на Еверест... От тільки як посадовцю вдалося виїхати через стан здоров‘я і підкорити таку вершину, яка дається не всім підготовленим здоровим людям – загадка,

– сказав журналіст.

Проте після публікації до журналістів "Української правди" звернулися представники пресслужби Кушніра. Вони підтвердили його інвалідність та пояснили, як він підкорив вершину.

Як голова "Київміськбуд" підкорив Еверест з інвалідністю

У пресслужбі повідомили, що Кушнір має третю групу інвалідності через онкологічне захворювання – меланому. Її виявили ще у 2005 році, після чого голова "Київміськбуд" не припиняє своє лікування.

Попри це, це за словами пресслужби, меланома не заважає йому бути альпіністом. Вони розповіли, що Кушнір підкорив 2 вершини висотою понад 8 метрів над рівнем моря та 7 вершин висотою 7 метрів.

Кушнір дійсно, має третю групу інвалідності, адже з 2005 року бореться з онкологічною хворобою (меланома), що зумовлює, у відповідності до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі і за межами України. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів. Водночас з цим, він є досвідченим альпіністом, який піднявся на два "восьмитисячника" та сім "семитисячників",

– повідомили у пресслужбі.

Представники глави "Київміськбуду" додали, що підкорення Евересту було мрією Кушніра і її вдалось здійснити лише у цьому році. Вони з дружиною підняли прапор України на найвищу вершину світу.