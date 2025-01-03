Після оголошення імпічменту: президента Південної Кореї намагалися заарештувати

Слідчі й прокурори увійшли в резиденцію Юн Сок Йоля, аби заарештувати його за ордером суду. Втім, не змогли цього зробити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про спробу арешту президента Південної Кореї

Сотні прихильників Юн Сок Йоля зібралися на світанку біля президентської резиденції. Вони пообіцяли заблокувати будь-яку спробу арешту президента.

Співробітники Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), яке очолює об'єднану групу слідчих з розслідування оголошення воєнного стану 3 грудня, прибули до воріт резиденції невдовзі після 07:00 за місцевим часом. Вони увійшли всередину. Втім, зіткнулися зі співробітниками служби безпеки президента, а також військовими.

Міністерство національної оборони заявило, що війська перебувають під контролем служби безпеки президента.

Врешті-решт CIO відклало спробу арешту. Зробили це через занепокоєння щодо безпеки свого персоналу через перешкоди. Також зазначили, що "глибоко шкодують" про позицію Юн Сок Йоля, який не підкорився.

Було вирішено, що виконати ордер на арешт практично неможливо через протистояння, що триває,

– йдеться в заяві CIO.

Адвокати Юн Сок Йоля вважають незаконним ордер і спробу арешту. Також заявили, що будуть вживати правових заходів. Втім, деталей не уточнили.

За даними ЗМІ, ордер на арешт був затверджений судом у вівторок після того, як президент проігнорував численні виклики на допит. Він чинний до 6 січня й дає право лише 48 годин утримувати Юн Сок Йоля під вартою після затримання. Далі слідчі повинні вирішити, чи запитувати ордер на арешт, чи звільнити його.

Генеральний прокурор заявив, що розгляне ситуацію й прийме рішення щодо можливих наступних кроків.

ЗМІ також повідомляли, що охорона президента раніше вже ставала на шляху правоохоронних органів, не давши їм провести обшуки в резиденції Юн Сок Йоля в рамках відкритої на нього кримінальної справи.

Також журналісти писали, що у п'ятницю 2700 поліцейських встановили кордони навколо резиденції Юн Сок Йоля. Таким чином намагалися запобігти заворушенням, які, на їхню думку, могли влаштувати його прихильники.

Нагадаємо, 15 грудня президенту Південної Кореї оголосили імпічмент. Його підозрюють у державній зраді. Звинувачення висунули через короткочасне запровадження воєнного стану.

Про його введення Юн Сок Йоль заявив 3 грудня. Тоді президент звинуватив південнокорейську опозицію в тому, що вона контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю.