Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap News. Зазначається, що президент Південної Кореї назвав цей крок критично важливим для захисту конституційного ладу країни.

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Чому в Південній Кореї оголосили воєнний стан

За словами Associated Press, Юн Сук Йоль звинуватив південнокорейську опозицію в тому, що вона контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю.

Під час телевізійного брифінгу президент Південної Кореї також пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили" та захистити конституційний демократичний порядок.