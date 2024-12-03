Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News. Президент Южной Кореи назвал этот шаг критически важным для защиты конституционного строя страны.

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Почему в Южной Корее объявили военное положение

По словам Associated Press, Юн Сук Йоль обвинил южнокорейскую оппозицию в том, что она контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью.

Во время телевизионного брифинга президент Южной Кореи также пообещал "искоренить просеверокорейские силы" и защитить конституционный демократический порядок.