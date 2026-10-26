Шестирічний хлопчик перевернув звичайний камінь і знайшов істоту, якої не бачили понад 55 років

Звичайна прогулянка на природі для 6-річного Лео Янгдала обернулася палеонтологічною сенсацією. Під час літнього заходу в зоні відпочинку Шрамм-Парк біля містечка Гретна хлопчик вивчав кам'яні осипи. Він просто шукав морські лілії – криноїдів, які часто трапляються в місцевих породах.

Побачивши чималий валун, малий дослідник вирішив його перевернути. На зворотному боці вапняку не було знайомих стебел морських лілій. Замість них око хлопчика зачепилося за чіткий ребристий візерунок завдовжки майже 7 сантиметрів, який формою нагадував ялинку або луску на животі вужа. Лео не розгубився і відніс дивний камінь керівниці освітніх програм парку Келлі Екуе, розповідає Outdoornebraska.

Загадка для досвідчених геологів

Келлі Екуе працює на цьому геологічному відслоненні вже понад 7 років і вздовж та впоперек знає всі 6 основних типів місцевих скам'янілостей. Проте знахідка 6-річної дитини спантеличила навіть фахівців: візерунок нагадував риб'ячий відбиток, але в пластах цього геологічного віку риб тут просто не могло бути, оскільки в прадавньому морі мешкали виключно безхребетні.

Фотографію породи терміново передали провідним палеонтологам Університету Небраски-Лінкольна та Музею штату. Науковці Шейн Такер і Боб Діффендал підтвердили унікальність знахідки: хлопчик натрапив на конуляріїда. Це вимерла морська істота, яка є далеким родичем сучасних медуз і коралових поліпів.

Лео зі своєю унікальною знахідкою / Фото Outdoornebraska

За формою тварина нагадувала чотиригранну перевернуту піраміду з тонким органічно-фосфатним панциром. Конуляріїди населяли теплі океани планети від 200 до 500 мільйонів років тому. Через м'яке тіло та крихкий тонкий скелет вони практично не зберігалися у вапняках, розпадаючись на мул задовго до скам'яніння.

Рідкісніший за кістки мамонта

Подібний екземпляр у штаті Небраска востаннє знаходили понад 55 років тому в районі Луїсвілла та Віпінг-Вотер. Палеонтологи жартують, що в цих краях значно простіше натрапити на рештки мамонта, ніж знайти настільки цілісний відбиток конуляріїда.

Сам Лео без вагань погодився залишити цінний артефакт в Освітньому центрі Шрамма. Тепер камінь, який пролежав у землі сотні мільйонів років і дочекався допитливих дитячих рук, стане головним експонатом навчальних екскурсій для юних геологів.