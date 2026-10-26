Шестилетний мальчик перевернул обычный камень и обнаружил существо, которое не видели более 55 лет

Увидев немаленький валун, маленький исследователь решил его перевернуть. На обратной стороне известняка не было знакомых стеблей морских лилий. Вместо них взгляд мальчика привлек четкий ребристый узор длиной почти 7 сантиметров, который по форме напоминал елочку или чешуйку на брюхе ужа. Лео не растерялся и отнес странный камень руководителю образовательных программ парка Келли Экуэ, рассказывает Outdoornebraska.

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Загадка для опытных геологов

Келли Экуэ работает на этом геологическом обнажении уже более 7 лет и досконально знает все 6 основных типов местных окаменелостей. Однако находка 6-летнего ребенка озадачила даже специалистов: узор напоминал отпечаток рыбы, но в пластах этого геологического возраста рыб здесь просто не могло быть, поскольку в древнем море обитали исключительно беспозвоночные.

Фотографию породы срочно передали ведущим палеонтологам Университета Небраски-Линкольна и Музея штата. Ученые Шейн Такер и Боб Диффендал подтвердили уникальность находки: мальчик наткнулся на конуляриида. Это вымершее морское существо, которое является дальним родственником современных медуз и коралловых полипов.

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Лео со своей уникальной находкой / Фото Outdoornebraska

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По форме животное напоминало четырехгранную перевернутую пирамиду с тонким органическо-фосфатным панцирем. Конулярииды населяли теплые океаны планеты от 200 до 500 миллионов лет назад. Из-за мягкого тела и хрупкого тонкого скелета они практически не сохранялись в известняках, распадаясь на ил задолго до окаменения.

Реже, чем кости мамонта

Подобный экземпляр в штате Небраска в последний раз находили более 55 лет назад в районе Луисвилля и Уипинг-Уотер. Палеонтологи шутят, что в этих краях гораздо проще наткнуться на останки мамонта, чем найти столь целостный отпечаток конуляриида.

Сам Лео без колебаний согласился оставить ценный артефакт в Образовательном центре Шрамма. Теперь камень, пролежавший в земле сотни миллионов лет и дождавшийся любознательных детских рук, станет главным экспонатом учебных экскурсий для юных геологов.