Таємниці ритуалів: археологи розкопали сакральний комплекс греків, де приносили жертв

Археологічна експедиція поблизу села Младо-Нагоричане принесла вражаючі результати. На Нижній терасі стародавнього поселення Градиште дослідники натрапили на унікальну священну територію елліністичного періоду.

Понад два тисячоліття тому тут вирувало релігійне життя: проводилися таємничі обряди, складалися жертви богам та влаштовувалися пишні ритуальні трапези.

Дивовижні знахідки археологів

Головною перлиною розкопок став масивний керамічний піфос із чітким відбитком жіночої постаті. Учені припускають, що це зображення Деметри – давньогрецької богині родючості та землеробства. На рельєфі вона тримає ріг достатку та здійснює ритуальне узливання вина на жертовний вівтар, а сам край судини додатково прикрашений вишуканими орнаментами від перснів.

Унікальна знахідка археологів / Фото Dejan Gjorgjievski

Науковці з'ясували, що святилище було чітко відокремлене від повсякденного життя містян. На південь від комплексу археологи розкрили залишки масивної кам'яної стіни – так званого периболу, який позначав межі священного простору. І хоча сам храм дослідникам ще належить знайти, планування території не залишає сумнівів у її особливому статусі.

Найбільше вражають деталі тогочасних обрядів. Поруч із огорожею археологи виявили невелике приміщення, вщент заповнене кістками жертовних тварин і розкішним елліністичним посудом для вина. Тут знайшли чорнолакові чаші, амфори, світильники та елегантні теракотові статуетки. Усе це свідчить про те, що після складання жертв учасники ритуалу влаштовували спільний бенкет, що дуже нагадує відомі обрядові традиції давнього Коринфа.

Справжньою сенсацією стали фрагменти дерев'яного церемоніального ложа для трапез, оздобленого різьбленням із зображенням божества з чашею. Раніше подібні предмети розкоші знаходили лише у царських гробницях та багатих македонських похованнях.