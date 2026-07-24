Более двух тысячелетий назад здесь кипела религиозная жизнь: проводились таинственные обряды, приносились жертвы богам и устраивались пышные ритуальные трапезы.

Удивительные находки археологов

Главной жемчужиной раскопок стал массивный керамический пифос с четким отпечатком женской фигуры. Ученые предполагают, что это изображение Деметры – древнегреческой богини плодородия и земледелия. На рельефе она держит рог изобилия и совершает ритуальное возлияние вина на жертвенный алтарь, а сам край сосуда дополнительно украшен изысканными орнаментами в виде колец.

Уникальная находка археологов / Фото Dejan Gjorgjievski

Ученые выяснили, что святилище было четко отделено от повседневной жизни горожан. К югу от комплекса археологи раскопали остатки массивной каменной стены – так называемого перибола, который обозначал границы священного пространства. И хотя сам храм исследователям еще предстоит найти, планировка территории не оставляет сомнений в ее особом статусе.

Больше всего поражают детали обрядов того времени. Рядом с оградой археологи обнаружили небольшое помещение, доверху заполненное костями жертвенных животных и роскошной эллинистической посудой для вина. Здесь были найдены чернолаковые чаши, амфоры, светильники и изящные терракотовые статуэтки. Все это свидетельствует о том, что после принесения жертв участники ритуала устраивали совместный пир, что очень напоминает известные обрядовые традиции древнего Коринфа.

Настоящей сенсацией стали фрагменты деревянного церемониального ложа для трапез, украшенного резьбой с изображением божества с чашей. Ранее подобные предметы роскоши находили только в царских гробницах и богатых македонских захоронениях.