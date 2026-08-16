Яка країна схожа на довгу смугу вздовж океану: її довжина перевищує 4 тисячі кілометрів

На карті Чилі виглядає так, ніби хтось провів уздовж Південної Америки дуже довгу й вузьку лінію. Країна простягається більш ніж на 4 000 кілометрів, але залишається затиснутою між Андами та Тихим океаном. Така форма не з’явилася випадково.

Сучасне Чилі складалося століттями – через колонізацію, опір корінних народів, війну за незалежність і пізніші територіальні конфлікти. Це не держава, яку просто "намалювали" на мапі в один момент.

Її межі формувалися поступово, часто через війни й боротьбу за контроль над землями. До приходу європейців територію сучасного Чилі населяли різні корінні народи, пише Один День в Історії. На півночі частина земель перебувала під владою імперії інків. Центральні та південні райони займали мапуче – народ, який згодом став одним із головних символів спротиву іспанській колонізації.

Як іспанці намагалися підкорити майбутнє Чилі?

У XVI столітті до регіону прийшли іспанці. У 1541 році конкістадор Педро де Вальдівія заснував Сантьяго й почав завоювання цих земель. Але підкорити все майбутнє Чилі іспанцям так і не вдалося.

Як виглядає країна Чилі / Фото unsplash

Найсильніший опір чинили мапуче. Їхня боротьба з колонізаторами тривала століттями, а землі на південь від річки Біобіо довго залишалися фактично поза повним контролем Іспанії. Це важлива деталь для розуміння історії Чилі.

Іспанська колонізація тут не була швидкою і повною. На частині територій влада колонізаторів постійно наштовхувалася на спротив, який не вдавалося остаточно зламати. На початку XIX століття іспанська імперія почала слабшати. 1

8 вересня 1810 року в Сантьяго створили урядову хунту. Саме цю дату в Чилі сьогодні відзначають як початок процесу незалежності. Втім, сама незалежність не настала одразу. Почалася війна, а в 1814 році Іспанія навіть змогла тимчасово відновити контроль над країною. Перелом настав завдяки армії Хосе де Сан-Мартіна та Бернардо О’Гіґґінса. Вона перейшла через Анди з території Аргентини й у 1817 році розбила іспанців у битві при Чакабуко. 12 лютого 1818 року Чилі офіційно проголосило незалежність. Але це ще не означало, що країна вже мала сучасні кордони. У XIX столітті Чилі продовжувало розширювати контроль на південь. А після Тихоокеанської війни 1879 – 1884 років отримало від Перу й Болівії багаті на корисні копалини території на півночі.

Як Чилі виглядає на карті: дивіться відео

Саме після цієї війни Болівія втратила вихід до Тихого океану. Для Чилі ж це стало одним із ключових етапів формування нинішньої мапи. Так країна поступово перетворилася на одну з найдивніших за формою держав світу – довгу вузьку смугу між горами й океаном. Її обриси створили не лише географія, а й історія: іспанське завоювання, багатовіковий спротив мапуче, боротьба за незалежність і війни за території.