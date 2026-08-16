Современное Чили формировалось на протяжении веков – в результате колонизации, сопротивления коренных народов, войны за независимость и последующих территориальных конфликтов. Это не государство, которое просто "нарисовали" на карте в одно мгновение.

Ее границы формировались постепенно, часто в результате войн и борьбы за контроль над землями. До прихода европейцев территорию современного Чили населяли различные коренные народы, пишет "Один день в истории". На севере часть земель находилась под властью империи инков. Центральные и южные районы занимали мапуче – народ, который впоследствии стал одним из главных символов сопротивления испанской колонизации.

Как испанцы пытались покорить будущее Чили?

В XVI веке в регион пришли испанцы. В 1541 году конкистадор Педро де Вальдивия основал Сантьяго и начал завоевание этих земель. Но покорить всю будущую Чили испанцам так и не удалось.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как выглядит Чили / Фото unsplash

Самое сильное сопротивление оказывали мапуче. Их борьба с колонизаторами длилась веками, а земли к югу от реки Биобио долгое время фактически оставались вне полного контроля Испании. Это важная деталь для понимания истории Чили.

Испанская колонизация здесь не была быстрой и полной. На части территорий власть колонизаторов постоянно наталкивалась на сопротивление, которое не удавалось окончательно сломить. В начале XIX века испанская империя начала слабеть. 1

8 сентября 1810 года в Сантьяго была создана правительственная хунта. Именно эту дату в Чили сегодня отмечают как начало процесса обретения независимости. Впрочем, сама независимость наступила не сразу. Началась война, а в 1814 году Испания даже смогла временно восстановить контроль над страной. Перелом наступил благодаря армии Хосе де Сан-Мартина и Бернардо О’Хиггинса. Она пересекла Анды с территории Аргентины и в 1817 году разгромила испанцев в битве при Чакабуко. 12 февраля 1818 года Чили официально провозгласило независимость. Но это еще не означало, что страна уже имела современные границы. В XIX веке Чили продолжало расширять контроль на юг. А после Тихоокеанской войны 1879–1884 годов получило от Перу и Боливии богатые полезными ископаемыми территории на севере.

Как Чили выглядит на карте: смотрите видео

Именно после этой войны Боливия лишилась выхода к Тихому океану. Для Чили же это стало одним из ключевых этапов формирования нынешней карты. Так страна постепенно превратилась в одно из самых необычных по форме государств мира – длинную узкую полосу между горами и океаном. Ее очертания сформировали не только география, но и история: испанское завоевание, многовековое сопротивление мапуче, борьба за независимость и войны за территории.