Обман у трилітрових банках: з чого робили "березовий сік", яким маскували порожні полиці в СРСР

Усі, хто застав період СРСР, памʼятають цілі полиці, заставлені трилітровими банками "березового соку". Однак нічого спільного зі справжнім соком цей продукт не мав.

Картина, знайома кожному, хто застав пізній радянський період або бачив архівні хроніки: напівтемні гастрономи, порожні металеві полиці й нескінченні, вишикувані геометрією відчаю піраміди з трилітрових скляних банок. У них хлюпала бліда прозора рідина з паперовою наліпкою "Березовий сік".

Коли базові харчі – від якісного м’яса до звичайного сиру – перетворилися на дефіцит за талонами, саме цей напій виконував роль декорації благополуччя. Він створював картинку нібито заповнених вітрин і водночас став одним із найбільш показових міфів харчової індустрії тієї епохи.

Звідки взялися нескінченні літри "березового соку"

Якщо спиратися на логіку та природу, березовий сік – продукт виключно сезонний і вкрай примхливий. Період весняного сокоруху триває всього 2 – 3 тижні на рік. Сік починає скисати й мутніти вже через добу після збору, якщо його негайно не переробити. Навіть потужні лісгоспи фізично не мали логістичних і технологічних ресурсів, щоб зібрати, швидко транспортувати та законсервувати мільйони літрів чистого соку в таких обсягах, якими потім роками заставляли магазини від Карпат до Сибіру.

"Березовий сік" в СРСР – суцільний обман / Фото Pixabay

Відповідь на цей парадокс крилася не в надприродній працьовитості заготівельників, а в хитрощах тодішніх технічних регламентів і ГОСТів.

Що ж насправді було всередині банки

Те, що продавали в масовому сегменті, мало дуже опосередкований стосунок до дикого весняного лісу. Згідно з технологічними картами та архівними документами консервних заводів, значну частину продукції виготовляли за принципом розведеного купажу.

Основою напою була звичайна підготовлена вода, в якій розчиняли чималу дозу цукру або дешевої патоки та синтетичну лимонну кислоту. Натурального березового соку в такій рідині могло бути всього 15 – 20%, а подекуди напій розводили ще сильніше – концентрат додавали виключно для юридичної відповідності назві.

Лимонна кислота водночас виступала і консервантом, який дозволяв банкам стояти роками на вітринах без осаду, і регулятором смаку, що маскував звичайну солодку воду під нібито освіжаючий весняний напій. Ціна виробництва такого "соку" була копійчаною, а обсяги випуску можна було нарощувати без огляду на погодні умови чи врожайність лісів.

Чому банки стояли на полицях роками

Попри те, що напій коштував буквально копійки (близько 8 – 11 копійок за літр на розлив або трохи більше за трилітрову банку з урахуванням тари), черг за ним майже ніколи не було. Населення швидко розкусило смак підсолодженої води з кислотою, тож напій купували радше заради самої скляної тари, яка в сезон домашньої консервації цінувалася значно вище за її вміст.

У результаті трилітрові слоїки роками пилилися на полицях відділів "Соки-води". Вони закривали дірки в асортименті, маскували голий простір і рятували директорів магазинів від претензій перевірок щодо порожніх торгових залів.