Картина, знайома кожному, хто застав пізній радянський період або бачив архівні хроніки: напівтемні гастрономи, порожні металеві полиці й нескінченні, вишикувані геометрією відчаю піраміди з трилітрових скляних банок. У них хлюпала бліда прозора рідина з паперовою наліпкою "Березовий сік".

Коли базові харчі – від якісного м’яса до звичайного сиру – перетворилися на дефіцит за талонами, саме цей напій виконував роль декорації благополуччя. Він створював картинку нібито заповнених вітрин і водночас став одним із найбільш показових міфів харчової індустрії тієї епохи.

Звідки взялися нескінченні літри "березового соку"

Якщо спиратися на логіку та природу, березовий сік – продукт виключно сезонний і вкрай примхливий. Період весняного сокоруху триває всього 2 – 3 тижні на рік. Сік починає скисати й мутніти вже через добу після збору, якщо його негайно не переробити. Навіть потужні лісгоспи фізично не мали логістичних і технологічних ресурсів, щоб зібрати, швидко транспортувати та законсервувати мільйони літрів чистого соку в таких обсягах, якими потім роками заставляли магазини від Карпат до Сибіру.

"Березовий сік" в СРСР – суцільний обман / Фото Pixabay

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Відповідь на цей парадокс крилася не в надприродній працьовитості заготівельників, а в хитрощах тодішніх технічних регламентів і ГОСТів.

Що ж насправді було всередині банки

Те, що продавали в масовому сегменті, мало дуже опосередкований стосунок до дикого весняного лісу. Згідно з технологічними картами та архівними документами консервних заводів, значну частину продукції виготовляли за принципом розведеного купажу.

Основою напою була звичайна підготовлена вода, в якій розчиняли чималу дозу цукру або дешевої патоки та синтетичну лимонну кислоту. Натурального березового соку в такій рідині могло бути всього 15 – 20%, а подекуди напій розводили ще сильніше – концентрат додавали виключно для юридичної відповідності назві.

Лимонна кислота водночас виступала і консервантом, який дозволяв банкам стояти роками на вітринах без осаду, і регулятором смаку, що маскував звичайну солодку воду під нібито освіжаючий весняний напій. Ціна виробництва такого "соку" була копійчаною, а обсяги випуску можна було нарощувати без огляду на погодні умови чи врожайність лісів.

Чому банки стояли на полицях роками

Попри те, що напій коштував буквально копійки (близько 8 – 11 копійок за літр на розлив або трохи більше за трилітрову банку з урахуванням тари), черг за ним майже ніколи не було. Населення швидко розкусило смак підсолодженої води з кислотою, тож напій купували радше заради самої скляної тари, яка в сезон домашньої консервації цінувалася значно вище за її вміст.

У результаті трилітрові слоїки роками пилилися на полицях відділів "Соки-води". Вони закривали дірки в асортименті, маскували голий простір і рятували директорів магазинів від претензій перевірок щодо порожніх торгових залів.