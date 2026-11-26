Довгі білі смуги, які реактивні літаки залишають за собою на ясному блакитному небі, десятиліттями обростають міфами та конспірологічними теоріями.

Насправді ж це явище має цілком земне й просте фізичне пояснення. Ефектний шлейф у верхніх шарах атмосфери складається не з диму чи хімікатів, а зі звичайних мікроскопічних кристаликів льоду. Більше того, спостерігаючи за тим, як поводиться цей слід через кілька хвилин після прольоту лайнера, можна легко визначити стан атмосфери на висоті 10 кілометрів і навіть передбачити погоду.

Як гарячі двигуни створюють у небі справжні крижані хмари

Під час згоряння авіаційного пального з турбін двигуна виривається потужний потік розпечених газів, насичених водяною парою. На крейсерській висоті 8 – 12 кілометрів температура повітря за бортом зазвичай опускається до мінус 40 – 60 градусів.

Коли гаряча пара миттєво контактує з крижаним розрідженим повітрям, вона не встигає розсіятися – натомість відбувається швидка конденсація та замерзання вологи навколо мікроскопічних частинок сажі з вихлопу. У результаті за літаком тягнеться вузька штучна хмара з мільйонів дрібних крижинок, яку в авіації та метеорології називають інверсійним або конденсаційним слідом.

Слід літака може допомогти передбачити погоду / Фото Pixabay

Природний барометр: про що розповість тривалість сліду

Поведінка білої смуги напряму залежить від вологості повітря на висоті польоту. Якщо після прольоту літака слід тане буквально на очах і зникає за лічені секунди або пару хвилин, це означає, що повітря нагорі дуже сухе – кристалики льоду швидко випаровуються, минаючи рідку фазу, а погода найближчим часом залишатиметься ясною та стабільною.

Якщо ж біла лінія не зникає пів години чи довше, поступово розповзаючись у широку перисту хмару, повітря у верхніх шарах атмосфери перенасичене вологою. Для метеорологів і уважних спостерігачів це вірна ознака наближення атмосферного фронту, посилення вітру та погіршення погоди протягом найближчих 24 – 48 годин.