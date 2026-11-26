На самом деле у этого явления есть вполне земное и простое физическое объяснение. Эффектный шлейф в верхних слоях атмосферы состоит не из дыма или химикатов, а из обычных микроскопических кристаллов льда. Более того, наблюдая за тем, как ведет себя этот след через несколько минут после пролета лайнера, можно легко определить состояние атмосферы на высоте 10 километров и даже предсказать погоду.

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Как горячие двигатели создают в небе настоящие ледяные облака

Во время сгорания авиационного топлива из турбин двигателя вырывается мощный поток раскаленных газов, насыщенных водяным паром. На крейсерской высоте 8 – 12 километров температура воздуха за бортом обычно опускается до минус 40 – 60 градусов.

Когда горячий пар мгновенно вступает в контакт с ледяным разреженным воздухом, он не успевает рассеяться – вместо этого происходит быстрая конденсация и замерзание влаги вокруг микроскопических частиц сажи из выхлопа. В результате за самолетом тянется узкое искусственное облако из миллионов мелких ледяных кристаллов, которое в авиации и метеорологии называют инверсионным или конденсационным следом.

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След самолета может помочь предсказать погоду / Фото Pixabay

Природный барометр: что расскажет продолжительность следа

Поведение белой полосы напрямую зависит от влажности воздуха на высоте полета. Если после пролета самолета след тает буквально на глазах и исчезает за считанные секунды или пару минут, это означает, что воздух наверху очень сухой – кристаллы льда быстро испаряются, минуя жидкую фазу, а погода в ближайшее время останется ясной и стабильной.

Если же белая линия не исчезает в течение получаса или дольше, постепенно расплываясь в широкое перистое облако, воздух в верхних слоях атмосферы перенасыщен влагой. Для метеорологов и внимательных наблюдателей это верный признак приближения атмосферного фронта, усиления ветра и ухудшения погоды в течение ближайших 24 – 48 часов.