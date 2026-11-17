У мові дикої природи кожен вид тварин має власну колективну назву: вовки об'єднуються у зграю, леви – у прайд, а коні – у табун. Проте сови виокремилися з-поміж усіх пернатих, отримавши чи не найсолідніший титул – групу цих нічних хижаків у світі прийнято називати "парламентом".

Насправді в реальному житті сови є переконаними одинаками й рідко збираються великими компаніями, за винятком періоду гніздування або рідкісних зимових скупчень на спільних деревах для відпочинку. Коли кілька птахів сидять поруч на гілці з незворушним поглядом величезних очей, зовні вони справді нагадують поважних державних діячів під час напруженого засідання.

Крилаті парламентарі / Фото Pixabay

Саме ця візуальна схожість і стародавня символіка мудрості закріпили за совами політичний термін ще в епоху Середньовіччя. У старовинних англійських трактатах про полювання та шляхетні розваги, зокрема у знаменитій "Книзі Сент-Олбанса" 1486 року, авторам подобалося вигадувати дотепні й поетичні назви для різних груп птахів і звірів, тож за совами закріпилося слово "parliament".

Друге життя цей влучний вислів отримав у 20 столітті завдяки письменнику Клайву Стейплзу Льюїсу. У його культовому циклі фентезі "Хроніки Нарнії" мудрі птахи збиралися на таємні нічні наради, які автор прямо називав "парламентом сов", після чого незвичний термін остаточно закріпився в популярній культурі та науково-популярних текстах усього світу.