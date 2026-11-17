На самом деле в реальной жизни совы – убежденные одиночки и редко собираются большими группами, за исключением периода гнездования или редких зимних скоплений на общих деревьях для отдыха. Когда несколько птиц сидят рядом на ветке, немигая своими огромными глазами, с виду они действительно напоминают почтенных государственных деятелей во время напряженного заседания.

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Крылатые парламентарии / Фото Pixabay

Именно это визуальное сходство и древняя символика мудрости закрепили за совами политический термин еще в эпоху Средневековья. В старинных английских трактатах об охоте и благородных развлечениях, в частности в знаменитой "Книге Сент-Олбанса" 1486 года, авторам нравилось придумывать остроумные и поэтические названия для различных групп птиц и зверей, поэтому за совами закрепилось слово "parliament".

Вторую жизнь это меткое выражение обрело в XX веке благодаря писателю Клайву Стейплзу Льюису. В его культовом фэнтезийном цикле "Хроники Нарнии" мудрые птицы собирались на тайные ночные совещания, которые автор прямо называл "парламентом сов", почему необычный термин окончательно закрепился в популярной культуре и научно-популярных текстах всего мира.