Вчені зрозуміли, чому коти нявкають біля людей: що вони вимагають від "персоналу"

Науковці з Бразилії провели експеримент із 38 котами й довели: нявкання – це не просто емоція, а цілеспрямована вимога до людини вирішити проблему.

Якщо вам здається, що гучні рулади вашого кота біля порожньої миски звучать як скарга на поганий сервіс, науковці мають для вас новину: так воно і є. Нове дослідження фахівців із поведінки тварин з Університету Сан-Паулу в Бразилії довело, що домашні улюбленці використовують нявкання не просто для вираження роздратування, а як цілеспрямований сигнал для людини, щоб та негайно виправила незручну ситуацію, розповідає Science alert.

Дослідники давно помітили цікаву закономірність: між собою дорослі коти спілкуються переважно мовою тіла, запахами та тихим муркотінням, а дикі вуличні тварини взагалі подають голос украй рідко. Натомість домашні коти розробили цілий вокальний репертуар спеціально для людей, які часто не розуміють тонких натяків. Щоб перевірити, чи є цей звук усвідомленим проханням про допомогу, біологи влаштували експеримент за участю 38 домашніх котів.

Нявкання котів – це здебільшого вимоги / Фото Pixabay

Кожній тварині запропонували завдання, з яким неможливо впоратися без людських пальців: улюблені ласощі поклали в невелику прозору пластикову коробку з отворами для запаху, але щільно зачиненою кришкою. Кіт прекрасно відчував аромат смаколика, бачив його, проте дістати кігтями не міг. Далі вчені протягом 1 хвилини фіксували реакцію пухнастих учасників у 2 сценаріях – коли в кімнаті перебував господар і звертав на кота увагу, та коли тварина залишалася наодинці.

Результати виявилися промовистими: за присутності людини коти подавали голос у 4 рази частіше – 86 нявкань проти всього 20 на самоті, а статистична ймовірність почути "скаргу" зростала більш ніж у 16 разів. При цьому тварини не просто кричали в порожнечу, а переводили погляд із людини на коробку з кормом, буквально вказуючи на джерело проблеми, а коли господаря не було поруч – мовчки завмирали біля дверей в очікуванні появи свого головного помічника.