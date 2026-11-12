Ученые выяснили, почему кошки мяукают рядом с людьми: что они требуют от "персонала"

Если вам кажется, что громкие мяуканья вашей кошки у пустой миски звучат как жалоба на плохое обслуживание, у ученых для вас есть новость: так оно и есть. Новое исследование специалистов по поведению животных из Университета Сан-Паулу в Бразилии доказало, что домашние питомцы используют мяуканье не просто для выражения раздражения, а как целенаправленный сигнал для человека, чтобы тот немедленно исправил неудобную ситуацию, сообщает Science Alert.

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Исследователи давно заметили интересную закономерность: между собой взрослые кошки общаются преимущественно языком тела, запахами и тихим мурлыканьем, а дикие уличные животные вообще издают звуки крайне редко. Вместо этого домашние кошки разработали целый вокальный репертуар специально для людей, которые часто не понимают тонких намеков. Чтобы проверить, является ли этот звук осознанной просьбой о помощи, биологи провели эксперимент с участием 38 домашних кошек.

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Мяуканье кошек – это в основном требования / Фото Pixabay

Каждому животному предложили задачу, с которой невозможно справиться без человеческих пальцев: любимые лакомства положили в небольшую прозрачную пластиковую коробку с отверстиями для запаха, но с плотно закрытой крышкой. Кошка прекрасно чувствовала аромат лакомства, видела его, однако достать когтями не могла. Далее ученые в течение 1 минуты фиксировали реакцию пушистых участников в двух сценариях – когда в комнате находился хозяин и обращал на кота внимание, и когда животное оставалось наедине.

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Результаты оказались красноречивыми: в присутствии человека кошки мяукали в 4 раза чаще – 86 мяуканий против всего 20 в одиночестве, а статистическая вероятность услышать "жалобу" возрастала более чем в 16 раз. При этом животные не просто кричали в пустоту, а переводили взгляд с человека на коробку с кормом, буквально указывая на источник проблемы, а когда хозяина не было рядом – молча замирали у двери в ожидании появления своего главного помощника.