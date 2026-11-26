На перший погляд, новина про те, що Саудівська Аравія – держава, значну частину якої вкривають безкраї бархани, – регулярно купує пісок і верблюдів у далекій Австралії, звучить як вигадка або невдалий жарт. Проте за цим парадоксом стоїть сувора логіка світової економічної географії, де вирішальну роль відіграє не кількість природного ресурсу, а його фізичні властивості.

Для зведення футуристичних мегаполісів, хмарочосів в Ер-Ріяді та Джидді, а також для підтримки давніх культурних традицій країні доводиться імпортувати те, чого навколо, здавалося б, і так у надлишку.

Чому пустельний пісок непридатний для будівництва хмарочосів

Головна причина криється у формі та структурі піщинок. Пустельний пісок, який тисячоліттями перекочує та шліфує сильний вітер, має занадто дрібну, гладеньку й округлу форму. Якщо замішати такий матеріал із цементом і водою, піщинки не зможуть міцно зчепитися між собою – конструкція просто не витримає навантаження і розсиплеться.

Для виробництва надійного промислового бетону, асфальту та скла потрібен грубий пісок із гострими гранями, який утворюється під дією води в річкових руслах або на морському дні. Оскільки власних повноводних річок у Саудівській Аравії немає, будівельні компанії змушені закуповувати тисячі тонн річкового та морського піску за кордоном, зокрема в Австралії.

Верблюди залишаються популярними в Саудівській Аравії / Фото Pixabay

Навіщо Саудівській Аравії австралійські верблюди

Історія з імпортом верблюдів виглядає не менш показовою. Через стрімку урбанізацію у 20 столітті та масовий перехід населення на автомобілі традиційне кочове скотарство в Саудівській Аравії різко скоротилося, а разом із ним зменшилося й місцеве поголів'я тварин. Водночас попит на верблюже м'ясо, молоко та престижні верблюжі перегони в країні залишився стабільно високим.

В Австралії ж склалася прямо протилежна ситуація: верблюди, яких колись завезли туди для освоєння пустельних територій, чудово прижилися, здичавіли й розплодилися настільки, що перетворилися на серйозну екологічну проблему для місцевих фермерів. Тож Австралія із задоволенням експортує їх на Близький Схід – живий приклад того, як надлишок в одній частині світу стає дефіцитом в іншій.