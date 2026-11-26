Для строительства футуристических мегаполисов, небоскребов в Эр-Рияде и Джидде, а также для поддержания древних культурных традиций стране приходится импортировать то, чего вокруг, казалось бы, и так в избытке.

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Почему пустынный песок непригоден для строительства небоскребов

Главная причина кроется в форме и структуре песчинок. Пустынный песок, который тысячелетиями перекатывается и шлифуется сильным ветром, имеет слишком мелкую, гладкую и округлую форму. Если смешать такой материал с цементом и водой, песчинки не смогут прочно сцепиться между собой – конструкция просто не выдержит нагрузки и рассыплется.

Для производства надежного промышленного бетона, асфальта и стекла нужен крупный песок с острыми гранями, который образуется под действием воды в руслах рек или на морском дне. Поскольку собственных полноводных рек в Саудовской Аравии нет, строительные компании вынуждены закупать тысячи тонн речного и морского песка за рубежом, в частности в Австралии.

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Верблюды по-прежнему популярны в Саудовской Аравии / Фото Pixabay

Зачем Саудовской Аравии австралийские верблюды

История с импортом верблюдов выглядит не менее показательной. Из-за стремительной урбанизации в XX веке и массового перехода населения на автомобили традиционное кочевое скотоводство в Саудовской Аравии резко сократилось, а вместе с ним уменьшилось и местное поголовье животных. В то же время спрос на верблюжье мясо, молоко и престижные верблюжьи скачки в стране остался стабильно высоким.

В Австралии же сложилась прямо противоположная ситуация: верблюды, которых когда-то завезли туда для освоения пустынных территорий, прекрасно прижились, одичали и размножились настолько, что превратились в серьезную экологическую проблему для местных фермеров. Поэтому Австралия с удовольствием экспортирует их на Ближний Восток – это живой пример того, как избыток в одной части мира становится дефицитом в другой.