Іноді сніговий покрив вкривається незвичайними кристалами, які зблизька нагадують тонкі скляні голки. Вони стирчать у різні боки, виблискують на світлі, а подекуди утворюють цілі скупчення, схожі на мініатюрних крижаних їжаків.

Цікаво, що для появи таких утворень навіть не потрібен снігопад. Кристали можуть виростати безпосередньо на поверхні снігу, поступово збільшуючись завдяки волозі в повітрі.

Чому на снігу з'являються крижані "голки"?

Як пояснили в Українському гідрометеорологічному центрі, це паморозь на снігу – атмосферне явище, за якого на поверхні снігового покриву утворюються пухнасті або голчасті кристали льоду. Коли поверхня снігу достатньо охолоджується, водяна пара з навколишнього повітря може переходити безпосередньо у твердий стан, оминаючи стадію рідкої води. Цей процес називають десублімацією.

На снігу виросли крижані "голки" / Колаж 24 Каналу

Спочатку на поверхні виникають крихітні кристали льоду, які поступово ростуть. Якщо сприятливі погодні умови зберігаються протягом тривалого часу, вони можуть сягати кількох сантиметрів завдовжки.

Для утворення таких кристалів особливо сприятливими є висока вологість повітря, низька температура поверхні та слабкий вітер. Залежно від погодних умов кристали можуть набувати форми голок, пластинок або нагадувати маленькі пір'їни.

Чому паморозь утворюється також на деревах?

Паморозь можна побачити не лише на снігу, а й на гілках дерев, парканах, дротах та дерев'яних конструкціях. Особливо поширене це явище в гірській місцевості, де низькі температури часто поєднуються з високою вологістю повітря та туманами.

Метеорологи розрізняють кристалічну та зернисту паморозь. Перша утворюється внаслідок переходу водяної пари у кристали льоду й має ніжну, пухнасту структуру. Друга виникає, коли переохолоджені краплі туману замерзають на поверхні предметів, утворюючи щільніші білі нашарування.

За тривалої морозної погоди паморозь може наростати протягом кількох діб, поступово вкриваючи навіть найтонші гілки дерев товстим шаром льодових кристалів.

Чим незвичайні кристали можуть бути небезпечними?

У горах за утворенням таких кристалів особливо уважно стежать фахівці з лавинної безпеки. Річ у тому, що поверхневі кристали льоду досить крихкі й погано з'єднані між собою. Якщо після їхнього утворення випаде новий сніг, під ним може залишитися нестійкий прошарок.

Він здатний зберігатися протягом багатьох тижнів і за певних умов сприяти сходженню лавин. Тому незвичайні крижані "голки" на поверхні снігу, які привертають увагу своїм виглядом, для метеорологів і дослідників снігового покриву є ще й важливим показником його стійкості.