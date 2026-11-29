Интересно, что для появления таких образований даже не требуется снегопад. Кристаллы могут образовываться непосредственно на поверхности снега, постепенно увеличиваясь за счет влаги в воздухе.

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Почему на снегу появляются ледяные "иголки"?

Как пояснили в Украинском гидрометеорологическом центре, это иней на снегу – атмосферное явление, при котором на поверхности снежного покрова образуются пушистые или игольчатые кристаллы льда. Когда поверхность снега достаточно охлаждается, водяной пар из окружающего воздуха может переходить непосредственно в твердое состояние, минуя стадию жидкой воды. Этот процесс называют десублимацией.

На снегу выросли ледяные "иголки" / Коллаж 24 Канала

Сначала на поверхности появляются крошечные кристаллы льда, которые постепенно растут. Если благоприятные погодные условия сохраняются в течение длительного времени, они могут достигать нескольких сантиметров в длину.

Для образования таких кристаллов особенно благоприятны высокая влажность воздуха, низкая температура поверхности и слабый ветер. В зависимости от погодных условий кристаллы могут принимать форму иголок, пластинок или напоминать маленькие перышки.

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Почему иней образуется также на деревьях?

Иней можно увидеть не только на снегу, но и на ветвях деревьев, заборах, проводах и деревянных конструкциях. Особенно распространено это явление в горной местности, где низкие температуры часто сочетаются с высокой влажностью воздуха и туманами.

Метеорологи различают кристаллическую и зернистую иней. Первая образуется в результате перехода водяного пара в кристаллы льда и имеет нежную, пушистую структуру. Вторая возникает, когда переохлажденные капли тумана замерзают на поверхности предметов, образуя более плотные белые наслоения.

При длительной морозной погоде иней может нарастать в течение нескольких суток, постепенно покрывая даже самые тонкие ветки деревьев толстым слоем ледяных кристаллов.

Чем необычные кристаллы могут быть опасны?

В горах за образованием таких кристаллов особенно внимательно следят специалисты по лавинной безопасности. Дело в том, что поверхностные кристаллы льда довольно хрупкие и плохо соединены между собой. Если после их образования выпадет новый снег, под ним может остаться неустойчивый слой.

Он способен сохраняться в течение многих недель и при определенных условиях способствовать сходу лавин. Поэтому необычные ледяные "иглы" на поверхности снега, привлекающие внимание своим видом, для метеорологов и исследователей снежного покрова являются еще и важным показателем его устойчивости.