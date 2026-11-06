Найтоксичніша отрута серед змій України: чорною гадюка Нікольського стає не з самого народження

В Україні цей отруйний плазун мешкає переважно в лісостеповій зоні. Попри репутацію небезпечної змії, гадюка Нікольського сама потребує охорони через знищення природних місць існування та переслідування людьми.

В Україні цей отруйний плазун мешкає переважно в лісостеповій зоні. Попри репутацію небезпечної змії, гадюка Нікольського сама потребує охорони через знищення природних місць існування та переслідування людьми.

Де в Україні мешкає гадюка Нікольського?

Гадюка Нікольського, яку також називають лісостеповою, заселяє широколистяні, подекуди мішані ліси, зазначено в Червоній книзі України.

Як виглядає ця небезпечна змія: дивіться відео

Вона трапляється на високих берегах річок і вододілах – ділянках, які розмежовують річкові басейни, а іноді й у заплавних лісах.

Серед усіх трьох гадюк України у неї найтоксичніша отрута. Мешкає гадюка Нікольського у нас переважно, як не дивно, в лісостеповій зоні. Починаючи від Харківщини, біля Харкова їх дуже багато, є на Полтавщині, є на Черкащині – національний парк Холодний Яр – і аж до півдня Вінниччини,

– стверджує герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак.

Активний період цієї гадюки зазвичай триває з початку березня до кінця жовтня. Вона використовує нори гризунів як сховища, а живиться переважно дрібними ссавцями, зокрема норицями.

Як виглядає ця гадюка та чому її охороняють?

Гадюка Нікольського має товсте тіло й короткий хвіст. Самці можуть сягати загальної довжини до 76 сантиметрів, а самки – до 85 сантиметрів. Дорослі особини суцільно чорні, проте нижня частина кінчика хвоста залишається жовтуватою.

Краще остерігатися цього плазуна / Фото unsplash

Новонароджені гадюки виглядають інакше: вони сірі або бурі, з темною зигзагоподібною смугою вздовж хребта. Тож опис чорної змії без візерунків стосується саме дорослих особин. Її природоохоронний статус – рідкісний.

Серед загроз для популяцій – вирубування лісів, дачна забудова, загибель на дорогах, відлов для продажу та навмисне знищення. Для збереження гадюки важливі великі лісові масиви й узлісся, де залишаються придатні умови для її життя.