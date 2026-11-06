Самый токсичный яд среди змей Украины: черная гадюка Никольского становится такой не с самого рождения

В Украине эта ядовитая змея обитает преимущественно в лесостепной зоне. Несмотря на репутацию опасной змеи, гадюка Никольского сама нуждается в охране из-за уничтожения естественных мест обитания и преследования со стороны людей.

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Где в Украине обитает гадюка Никольского?

Гадюка Никольского, которую также называют лесостепной, обитает в широколиственных, местами смешанных лесах, как указано в Красной книге Украины.

Как выглядит эта опасная змея: смотрите видео

Она встречается на высоких берегах рек и водоразделах – участках, разделяющих речные бассейны, а иногда и в пойменных лесах.

Среди всех трех гадюк Украины у нее самый токсичный яд. Обитает гадюка Никольского у нас преимущественно, как ни странно, в лесостепной зоне. Начиная с Харьковской области, возле Харькова их очень много, есть в Полтавской области, есть в Черкасской области – национальный парк "Холодный Яр" – и вплоть до юга Винницкой области,

– утверждает герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак.

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Активный период этой гадюки обычно длится с начала марта до конца октября. Она использует норы грызунов в качестве укрытий, а питается преимущественно мелкими млекопитающими, в частности, полевками.

Как выглядит эта гадюка и почему ее охраняют?

Гадюка Никольского имеет толстое тело и короткий хвост. Самцы могут достигать общей длины до 76 сантиметров, а самки – до 85 сантиметров. Взрослые особи полностью черные, однако нижняя часть кончика хвоста остается желтоватой.

Лучше остерегаться этого пресмыкающегося / Фото unsplash

Новорожденные гадюки выглядят иначе: они серые или бурые, с темной зигзагообразной полосой вдоль хребта. Поэтому описание черной змеи без узоров относится именно к взрослым особям. Ее природоохранный статус – редкий вид.

Среди угроз для популяций – вырубка лесов, дачная застройка, гибель на дорогах, отлов для продажи и преднамеренное уничтожение. Для сохранения гадюки важны большие лесные массивы и опушки, где сохраняются подходящие условия для ее жизни.