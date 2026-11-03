Від оленів до ведмедя: кого зловили нічні камери прикордонників у лісах Львівщини

Системи оптичного спостереження та фотопастки прикордонників на Львівщині все частіше фіксують активне пересування диких мешканців Карпатського регіону в безпосередній близькості до державного рубежу.

За повідомленням 7 прикордонного Карпатського загону, на лісових стежках у пошуках їжі регулярно з'являються як дрібні тварини, так і великі небезпечні хижаки. В об'єктиви сучасних камер одночасно потрапила ціла низка лісових мешканців: граціозні олені, прудкі козулі, обережні лисиці, білки, масивні дикі кабани, а також хижаки – вовки та бурий ведмідь.

У густих прикордонних масивах звірі користуються звичними звіриними стежками, уникаючи відкритого контакту з людиною у світлу пору доби, проте чутлива техніка прикордонної служби дає змогу спостерігати за їхнім природним середовищем навіть у повній темряві.

Лісове життя в обʼєктиві прикордонників: дивіться відео

Військовослужбовці зазначають, що перебування у смузі прикордонного контролю вимагає суворого дотримання встановлених правил безпеки та пересування виключно офіційно дозволеними маршрутами. Несанкціонований вихід у лісові хащі створює пряму загрозу раптової зустрічі з дикими звірами, що захищають власну територію або шукають сезонну здобич.