От оленей до медведя: кого зафиксировали ночные камеры пограничников в лесах Львовской области

По сообщению 7-го пограничного Карпатского отряда, на лесных тропах в поисках пищи регулярно появляются как мелкие животные, так и большие опасные хищники. В объективы современных камер одновременно попала целый ряд лесных обитателей: грациозные олени, проворные косули, осторожные лисы, белки, массивные дикие кабаны, а также хищники – волки и бурый медведь.

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В густых приграничных массивах звери пользуются привычными звериными тропами, избегая открытого контакта с человеком в светлое время суток, однако чувствительная техника пограничной службы позволяет наблюдать за их естественной средой обитания даже в полной темноте.

Лесная жизнь в объективе пограничников: смотрите видео

Военнослужащие отмечают, что пребывание в полосе пограничного контроля требует строгого соблюдения установленных правил безопасности и передвижения исключительно по официально разрешенным маршрутам. Несанкционированный выход в лесные заросли создает прямую угрозу внезапной встречи с дикими животными, защищающими свою территорию или ищущими сезонную добычу.