Замість крапель — риба та жаби: як виникає найхимерніше метеорологічне явище на планеті

Уявіть ситуацію: замість звичних крапель дощу на капоти авто та парасолі починають падати сріблясті рибини, дрібні жаби чи навіть річкові раки. Сюжет, гідний містичного трилера чи середньовічної легенди про кінець світу, насправді має чітке фізичне підґрунтя.

Протягом усієї історії людства дослідники регулярно фіксували випадки так званого "тваринного дощу". Ще в I столітті римський ерудит Пліній Старший описував раптові рибні опади, давньогрецький письменник Афіней згадував про схожі події в Херсонесі, а в XIX–XX століттях хроніку подібних феноменів систематизували вчені-натуралісти по всьому світу.

Як працює стихія

Метеорологи розгадали механізм цього явища без будь-якої магії, адже головним винуватцем виступає потужний водяний смерч або торнадо. Коли вихор проходить над мілководною водоймою, озером чи заплавою річки, усередині воронки утворюється зона екстремально низького тиску. Повітряний стовп діє як гігантський насос, всмоктуючи тонни води разом із її дрібними мешканцями.

У повітряному потоці відбувається природне калібрування. Важкі об'єкти випадають майже одразу, легкі рослинні рештки розсіюються хмарою, а істоти приблизно однакової маси – дрібна риба, пуголовки чи жаби – утримуються висхідними потоками найдовше. Саме тому під час таких опадів на землю зазвичай падає лише один конкретний біологічний вид.

Торнадо може стати причиною "тваринного дощу" / Фото Pixabay

Сильний вітер здатен переносити живий вантаж на десятки кілометрів від рідної водойми. Щойно смерч втрачає швидкість і руйнується, атмосферний тиск вирівнюється, і все підхоплене скидається донизу. Часто істоти падають на землю абсолютно неушкодженими, але бувають випадки, коли їх знаходять усередині крижинок або вкритими інеєм.

Це беззаперечний доказ того, що повітряний вихор закинув їх у верхні, надхолодні шари тропосфери, де панує глибокий мінус.

Географія аномалій

Записи метеорологічних станцій свідчать, що географічних меж для цього явища не існує взагалі. Рибні опади регулярно спостерігалися в Англії, Уельсі, на півдні Індії та в Ефіопії, де місцеві жителі збирали свіжий улов просто посеред міських площ і доріг. Зливи з жаб фіксувалися у Франції біля Тулузи, у британському Бірмінгемі та японській префектурі Ішікава, де дрібні земноводні суцільним килимом укривали дахи будинків.

Траплялася й рідкісна морська екзотика. У прибережних районах Китаю після тайфунів спостерігали опади з молюсків, морських зірок і дрібних крабів, а в Північній Америці та Норвегії шквали підіймали в повітря цілі колонії дрібних гризунів і плазунів.

Передбачити такий дощ заздалегідь неможливо, адже жодна синоптична модель не здатна розрахувати момент, коли локальний смерч перетнеться з густонаселеною мілиною ставка. Проте для науки це явище залишається наочним нагадуванням про колосальну силу атмосфери, здатної на короткий час підняти підводний світ прямо до хмар.