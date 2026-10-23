Вместо капель – рыба и лягушки: как возникает самое причудливое метеорологическое явление на планете

На протяжении всей истории человечества исследователи регулярно фиксировали случаи так называемого "животного дождя". Еще в I веке римский эрудит Плиний Старший описывал внезапные рыбные осадки, древнегреческий писатель Афиней упоминал о подобных событиях в Херсонесе, а в XIX–XX веках хронику подобных явлений систематизировали ученые-натуралисты по всему миру.

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Как работает стихия

Метеорологи разгадали механизм этого явления без всякой магии, ведь главным виновником выступает мощный водный смерч или торнадо. Когда вихрь проходит над мелководным водоемом, озером или поймой реки, внутри воронки образуется зона экстремально низкого давления. Воздушный столб действует как гигантский насос, всасывая тонны воды вместе с ее мелкими обитателями.

В воздушном потоке происходит естественная сортировка. Тяжелые объекты выпадают почти сразу, легкие растительные остатки рассеиваются облаком, а существа примерно одинаковой массы – мелкая рыба, головастики или лягушки – удерживаются восходящими потоками дольше всего. Именно поэтому во время таких осадков на землю обычно падает только один конкретный биологический вид.

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Торнадо может стать причиной "животного дождя" / Фото Pixabay

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Сильный ветер способен переносить живой груз на десятки километров от родного водоема. Как только смерч теряет скорость и распадается, атмосферное давление выравнивается, и все подхваченное сбрасывается вниз. Часто животные падают на землю совершенно невредимыми, но бывают случаи, когда их находят внутри ледяных кусочков или покрытыми инеем.

Это неопровержимое доказательство того, что воздушный вихрь забросил их в верхние, сверххолодные слои тропосферы, где царит сильный мороз.

География аномалий

Записи метеорологических станций свидетельствуют, что географических границ для этого явления не существует вообще. Рыбные осадки регулярно наблюдались в Англии, Уэльсе, на юге Индии и в Эфиопии, где местные жители собирали свежий улов прямо посреди городских площадей и дорог. Ливни из лягушек фиксировались во Франции возле Тулузы, в британском Бирмингеме и японской префектуре Исикава, где мелкие земноводные сплошным ковром покрывали крыши домов.

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Встречалась и редкая морская экзотика. В прибрежных районах Китая после тайфунов наблюдались осадки из моллюсков, морских звезд и мелких крабов, а в Северной Америке и Норвегии шквалы поднимали в воздух целые колонии мелких грызунов и пресмыкающихся.

Предсказать такой дождь заранее невозможно, ведь ни одна синоптическая модель не способна рассчитать момент, когда локальный смерч пересечется с густонаселенной мелководной частью водоема. Однако для науки это явление остается наглядным напоминанием о колоссальной силе атмосферы, способной на короткое время поднять подводный мир прямо к облакам.