Прибульці з глибини 600 метрів: в Індійському океані знайшли невідомих науці помаранчевих червів

У вічній темряві океанічного дна біля острова Різдва та Кокосових островів австралійські науковці натрапили на істот, чий вигляд радше нагадує реквізит до фантастичного трилера про позаземне життя.

Під час глибоководних місій дослідного судна Investigator на глибині від 467 до 674 метрів батискафи підняли на поверхню донні трубки з яскраво-помаранчевими мешканцями. Ці істоти належать до родини спагеті-червів Terebellidae, які отримали свою назву через пучки довгих рухливих щупалець, схожих на тонкі макарони, розповідає Records of the Australian Museum.

Цими нитками черви сканують мул навколо свого притулку, виловлюючи дрібні органічні залишки, що падають із верхніх шарів води. Проте коли зоологи акуратно витягли знайдених істот із захисних оболонок для лабораторного аналізу, на їхніх сегментованих тілах виявили аномалію, якої ніколи раніше не бачили в жодного представника цієї родини.

Черви, які вразили науковців / Фото Science Alert

Аномальні присоски

Нижня частина тіла нових істот вкрита видозміненими подушечками, які формують чіткі присоскоподібні структури. За словами провідної авторки дослідження з Австралійського музею Олени Купріянової, саме ця унікальна деталь перевернула уявлення про анатомію глибоководних донних безхребетних.

У більшості спагеті-червів черево абсолютно гладке або має прості щетинки для фіксації в мулі. Навіщо глибоководним істотам знадобилися справжні присоски, вчені поки що лише здогадуються: можливо, вони допомагають намертво закріплюватися всередині трубок під час бурхливих придонних течій на схилах підводних гір або слугують для утримання важких шматочків здобичі.

Генетичний прорив та японський слід

Секвенування ДНК показало настільки серйозний розрив із відомими видами, що дослідники виділили знахідку в абсолютно новий рід і дали йому назву Terebellosuctoria. В Індійському океані описали одразу 2 нові види – Terebellosuctoria jimii та Terebellosuctoria keelingensis.

Попри лячний зовнішній вигляд, це далеко не гіганти. Їхні тіла доволі компактні й розраховані на життя в обмеженому просторі трубок. Це відкриття несподівано розгадало ще одну наукову загадку. У 2025 році біля берегів Японії на глибині 843 метри підняли дивного черва, якого тоді помилково зарахували до роду Lanice під назвою Lanice spongicola.

Генетичні маркери плутали дослідників, показуючи спорідненість одразу з кількома гілками, але анатомія категорично не вписувалася в наявні рамки. Зіставивши японські зразки з австралійськими знахідками, вчені з'ясували, що це той самий рід. Японського черва офіційно перейменували на Terebellosuctoria spongicola, довівши, що таємничий рід червів із присосками широко розселений по безоднях Тихого та Індійського океанів, де роками залишався непоміченим для людського ока.