В ходе глубоководных миссий исследовательского судна "Investigator" на глубине от 467 до 674 метров батискафы подняли на поверхность донные трубки с ярко-оранжевыми обитателями. Эти существа относятся к семейству спагетти-червей Terebellidae, получившему свое название из-за пучков длинных подвижных щупалец, похожих на тонкие макароны, сообщает Records of the Australian Museum.

Этими нитями черви сканируют ил вокруг своего укрытия, вылавливая мелкие органические остатки, падающие из верхних слоев воды. Однако когда зоологи аккуратно извлекли найденных существ из защитных оболочек для лабораторного анализа, на их сегментированных телах обнаружили аномалию, которую никогда раньше не видели ни у одного представителя этого семейства.

Черви, поразившие ученых / Фото Science Alert

Аномальные присоски

Нижняя часть тела новых существ покрыта видоизмененными подушечками, которые образуют четкие присоскообразные структуры. По словам ведущего автора исследования из Австралийского музея Елены Куприяновой, именно эта уникальная деталь перевернула представления об анатомии глубоководных донных беспозвоночных.

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У большинства спагетти-червей брюхо абсолютно гладкое или имеет простые щетинки для фиксации в иле. Почему глубоководным существам понадобились настоящие присоски, ученые пока только догадываются: возможно, они помогают намертво закрепляться внутри трубок во время бурных придонных течений на склонах подводных гор или служат для удержания тяжелых кусков добычи.

Генетический прорыв и японский след

Секвенирование ДНК показало настолько серьезный разрыв с известными видами, что исследователи выделили находку в совершенно новый род и дали ему название Terebellosuctoria. В Индийском океане описали сразу 2 новых вида – Terebellosuctoria jimii и Terebellosuctoria keelingensis.

Несмотря на устрашающий внешний вид, это далеко не гиганты. Их тела довольно компактны и приспособлены к жизни в ограниченном пространстве трубок. Это открытие неожиданно разгадало еще одну научную загадку. В 2025 году у берегов Японии на глубине 843 метра подняли странного червя, которого тогда ошибочно отнесли к роду Lanice под названием Lanice spongicola.

Генетические маркеры сбивали исследователей с толку, указывая на родство сразу с несколькими ветвями, но анатомия категорически не вписывалась в существующие рамки. Сравнив японские образцы с австралийскими находками, ученые выяснили, что это тот же род. Японского червя официально переименовали в Terebellosuctoria spongicola, доказав, что таинственный род червей с присосками широко расселен в безднах Тихого и Индийского океанов, где годами оставался незамеченным для человеческого глаза.