Могилу Івана Сірка переносили, а його череп повернули з Москви: де похований нині кошовий отаман

Іван Сірко і сьогодні лишається однією з найсильніших постатей козацької доби, а історія його поховання виявилася не менш цікавою за саму біографію. А могила отамана пройшла через перенесення, перепоховання та суперечки істориків.

Іван Сірко помер 1 серпня 1680 року, але його ім'я й досі звучить так, ніби це не сторінка минулого, а жива козацька пісня. Навколо його могили й донині точаться дискусії, тому 24 Канал розповість, де вона розташована та як вона виглядає зараз!

Що варто знати про Івана Сірка

Іван Сірко – одна з тих постатей, без яких складно собі уявити українську історію XVII століття. Він був кошовим отаманом Запорозької Січі, людиною воєнної звитяги, для якої степ був полем постійної боротьби. Сірка називають легендарним ватажком Війська Запорозького низового, а його ім'я ще за життя стало майже символом козацької доби.

Про нього писали як про людину складної, гострої долі, що діяла на межі між великою політикою, фронтиром і безперервною війною. Він служив у козацькому середовищі як полковник, а згодом став одним із найвідоміших кошових отаманів Запорожжя. У 1659 році Сірко був присутній на подіях у Переяславі, пов'язаних з обранням і затвердженням Юрія Хмельницького гетьманом. У документах його названо кальницьким полковником. Це важлива деталь, бо вона показує: він був не лише польовим отаманом, а й фігурою політичного життя свого часу.



Як міг виглядати Іван Сірко / Картина Наталі Павлусенко

Якими були подвиги Івана Сірка

Слава Сірка трималася не так на красивих легендах, а на дуже конкретних військових діях. За музейними матеріалами, Сірко здійснював походи проти татарських і османських сил, атакував укріплення та визволяв полонених.

Окрема сторінка його біографії – участь у складних переговорах і конфліктах між Гетьманщиною, Москвою, Кримом і Портою. Як зазначають співробітники Дніпропетровського історичного музею, в 1678 році Сірко інформував Самойловича про рух ворогів на Чигирин, давав поради щодо руйнування Чигирина, а також листувався з різними сторонами конфлікту. Це була доба, коли козацький ватажок мусив бути ще й тонким гравцем великої політики, де кожен лист міг вартувати цілого полку.

Це цікаво! Існує переказ, за яким після смерті Сірка козаки відтяли його праву руку й носили її як оберіг. Надійних документальних доказів цієї історії немає; до того ж дослідження поховання показали, що частину останків, зокрема череп, вилучали для антропологічної реконструкції; це ускладнює питання їхньої ідентифікації.

Що відомо про останні роки життя Івана Сірка

Останні роки Сірка були пов'язані з напруженням на південному прикордонні та участю в подіях довкола Чигирина. Так, навесні 1678 року турки й татари готували великий похід на Чигирин, і саме тоді ім'я Сірка знову з'являється в листах, донесеннях і перемовинах.

Іван Сірко помер 1 серпня 1680 року. Водночас у джерелах трапляється й дата 10 серпня; причини розбіжності пов'язують із різними способами датування та календарними стилями. Сірко помер у Грушівці на своїй пасіці після недовгої хвороби. Його тіло перевезли водою на Запорозьку Січ і поховали з військовими почестями.

Іван Сірко і таємниця козацького похорону: дивіться відео Культуртригер

Де похований Іван Сірко

Спершу Івана Сірка поховали біля Чортомлицької Січі, у полі за Січчю, навпроти московського шанця. Саме так це описано в історичному джерелі, яке цитує музей: "його могила була насипана там, де погребалося й інше козацьке товариство, а на ній поставили кам'яний хрест". Але це був не фінал, а лише перший акт довгої історії могили, яка виявилася настільки відомою, що сама перетворилася на історичний сюжет.

Надалі місце поховання пов'язують із селом Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області. Саме там, за матеріалами музею, ділянку з могилою придбав Дмитро Яворницький для Обласного музею імені Олександра Поля як заповідне місце. У 1967 році через загрозу затоплення останки перепоховали на кургані Баба-могила, або Сторожова могила, приблизно за 1,3 кілометра від Капулівки.

Капулівська могила є загальновизнаним меморіальним місцем, однак історія останків Сірка залишається складною: під час досліджень частину з них, зокрема череп, вилучали для антропологічної реконструкції, а питання повної ідентифікації всіх решток не має однозначної відповіді.

Як виглядає могила Івана Сірка

Після перепоховання 1967 року останки поклали в спеціально виготовлену труну й поховали. За описом музею, нову могилу зробили завглибшки близько 2 метрів, обклали цеглою, накрили залізобетонними плитами й землею. Над нею встановили меморіальну плиту з написом, пов'язаним із давньою епітафією поховання.

Згодом могила набула сучасного вигляду. Музей зазначає, що її реконструювали і доповнили бронзовим погруддям Сірка роботи скульптора Валентина Шконди, виконаним на основі реконструйованого портрета. Сам портрет був створений за участю Галини Лебединської на основі матеріалів антропологічної реконструкції. Меморіал вважають одним із найвідоміших козацьких меморіальних місць регіону.

Так зараз виглядає могила Івана Сірка: дивіться відео

Наприкінці 1980-х років антрополог Сергій Сегеда повернув череп із Москви до Києва. У 1990 році його передали представникам Нікопольського району, а 1997 року – до фондів Дніпропетровського історичного музею. Музейна публікація 2012 року зазначала, що на той момент питання допоховання залишалося невирішеним. За музейними та науковими публікаціями, 21 серпня 2000 року череп і раніше вилучені фрагменти кістяка урочисто допоховали в могилі Сірка.

Іван Сірко – не просто один зі славних українців. Він перетворився на козацький міф, а його образ поєднує документовану історію та народні легенди, що збереглися в культурній пам'яті. Якщо маршрут приведе до Капулівки, тут можна побачити могилу Івана Сірка – одне з найвідоміших козацьких меморіальних місць Дніпропетровщини.