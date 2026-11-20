Посеред мальовничих пагорбів Львівщини, поблизу селища Підкамінь, височіє неймовірна природна аномалія – гігантська вапнякова скеля заввишки 17 метрів, що перевищує стандартний п'ятиповерховий будинок.

Цей моноліт настільки незвично виглядає на тлі навколишнього ландшафту, що впродовж століть люди намагалися пояснити його появу містичними переказами про "найневдалішу доставку" в історії України. Проте за красивою народною байкою стоїть ще більш разюча наукова реальність: перед нами не випадковий валун, а справжній фрагмент морського дна, який пам'ятає часи, коли на місці сучасних українських полів і лісів хлюпали теплі хвилі доісторичного океану.

Легенда про чорта, півнів і зірвану "доставку"

За давнім народним переказом, велетенська брила опинилася під Підкаменем через невдалу диверсію нечистої сили. Легенда розповідає, що розлючений чорт вирішив знищити Почаївську лавру: він відколов у далеких Карпатах 17-метрову скелю й поніс її вночі небом, щоб скинути прямо на святиню.

Однак вантаж виявився надто важким, і нечистий не встиг долетіти до мети до світанку. Щойно в селі заспівали перші півні, злі чари розвіялися, чорт втратив силу й упустив камінь просто посеред пагорба. Відтоді поселення біля підніжжя скелі почали називати Підкаменем, а сам велетень став головною візитівкою краю.

Унікальна глиба, якій мільйони років / Фото "Україна Інкогніта"

Що каже наука

З погляду геології та екології походження цієї скелі є ще захопливішим за будь-яку містику. Науковці встановили, що вік каменя-велетня становить близько 11 мільйонів років, і за своєю природою це скам'янілий кораловий риф, сформований у часи міоцену на дні прадавнього Сарматського моря.

Ця унікальна геологічна пам'ятка є частиною знаменитих Подільських Товтр – єдиного у світі гірського кряжу, який утворився не внаслідок тектонічних зсувів земної кори, а завдяки життєдіяльності мільярдів морських організмів: моховаток, червоних водоростей, молюсків і коралів. Коли стародавнє море відступило, м'які осадові породи навколо поступово розмилися вітрами та дощами, а міцний рифовий вапняк залишився стояти посеред суші як мовчазний свідок морського минулого України.

Незвичайні сліди на поверхні скелі та таємниця "чортових" заглиблень

Якщо уважно придивитися до самого моноліту, на його стінах та верхівці можна помітити дивні чашоподібні заглиблення, вирубані ніші та вузькі пази. Місцеві жителі століттями вважали їх відбитками пальців і пазурів того самого чорта, який ледве утримував брилу в повітрі, проте археологи та історики мають інше пояснення. У часи Київської Русі та в дохристиянську епоху цей 17-метровий риф слугував давнім язичницьким святилищем і природною сторожовою вежею, а в його скельних нішах наші предки облаштовували жертовники й укріплені дерев'яні конструкції.