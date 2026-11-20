Этот монолит настолько необычно выглядит на фоне окружающего ландшафта, что на протяжении веков люди пытались объяснить его появление мистическими преданиями о "самой неудачной доставке" в истории Украины. Однако за красивой народной байкой стоит еще более впечатляющая научная реальность: перед нами не случайный валун, а настоящий фрагмент морского дна, который помнит времена, когда на месте современных украинских полей и лесов плескались теплые волны доисторического океана.

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Легенда о черте, петухах и сорванной "доставке"

Согласно древнему народному преданию, гигантская глыба оказалась под Подкамнем из-за неудачной диверсии нечистой силы. Легенда гласит, что разъяренный черт решил уничтожить Почаевскую лавру: он отколол в далеких Карпатах 17-метровую скалу и пронес ее ночью по небу, чтобы сбросить прямо на святыню.

Однако груз оказался слишком тяжелым, и нечистый не успел долететь до цели до рассвета. Как только в селе запели первые петухи, злое заклятие рассеялось, черт потерял силу и уронил камень прямо посреди холма. С тех пор поселение у подножия скалы стали называть Подкаменем, а сам великан стал главной достопримечательностью края.

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Уникальная глыба, которой миллионы лет / Фото "Украина Инкогнита"

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Что говорит наука

С точки зрения геологии и экологии происхождение этой скалы еще более увлекательно, чем любая мистика. Ученые установили, что возраст камня-великана составляет около 11 миллионов лет, и по своей природе это окаменевший коралловый риф, сформировавшийся во времена миоцена на дне древнего Сарматского моря.

Этот уникальный геологический памятник является частью знаменитых Подольских Товтр – единственного в мире горного хребта, образовавшегося не в результате тектонических сдвигов земной коры, а благодаря жизнедеятельности миллиардов морских организмов: мшанок, красных водорослей, моллюсков и кораллов. Когда древнее море отступило, мягкие осадочные породы вокруг постепенно размылись ветрами и дождями, а прочный рифовый известняк остался стоять посреди суши как молчаливый свидетель морского прошлого Украины.

Необычные следы на поверхности скалы и тайна "чертовых" углублений

Если внимательно присмотреться к самому монолиту, на его стенах и вершине можно заметить странные чашеобразные углубления, вырубленные ниши и узкие пазы. Местные жители веками считали их отпечатками пальцев и когтей того самого черта, который едва удерживал глыбу в воздухе, однако у археологов и историков есть другое объяснение. Во времена Киевской Руси и в дохристианскую эпоху этот 17-метровый утес служил древним языческим святилищем и естественной сторожевой башней, а в его скальных нишах наши предки устраивали жертвенники и укрепленные деревянные сооружения.