Китове молоко не розчиняється в океані: як ссавці годують малят у воді

Уявити кита, який годує дитинча молоком, чомусь складніше, ніж будь-яку корову чи кішку. Надто вже не схоже це на звичну картинку: океан, глибина, велетенське тіло, рух води – і маля, яке має якось поїсти просто під час плавання.

Кити – ссавці, вони народжують живих дитинчат і вигодовують їх молоком, пише NPS.Тільки це молоко зовсім не схоже на те, яке люди звикли бачити в пляшці чи чашці. Воно дуже жирне, поживне й настільки густе, що його часто порівнюють із кремом або пастою. Інакше в океані просто бути й не могло б.

Якби китове молоко було рідким, воно швидко розсіювалося б у воді, дитинча не має часу на делікатне годування в спокійній кухні. Йому треба отримати величезну порцію енергії в середовищі, де все рухається.

Чому китове молоко таке густе?

У китів молоко має значно більше жиру, ніж у корів чи людей. У синіх китів його жирність може сягати приблизно 35 – 50%. Для порівняння: у звичайному коров’ячому молоці жиру лише кілька відсотків. Молоко синього кита містить 35 – 50% жиру, а самка може виробляти понад 50 галонів молока на день. Саме жир робить його таким щільним і енергетично потужним.

Як мама годує маленького кита: дивіться відео

Дитинча отримує не просто їжу, а концентрат для швидкого росту. У холодній воді це критично: маленькому киту треба нарощувати тіло, накопичувати жир, тримати температуру й швидко ставати сильнішим.

Через таку консистенцію молоко не поводиться як тонкий струмінь, який одразу змішується з водою. Воно густіше, краще тримається разом і потрапляє дитинчаті в рот значно ефективніше.

Як кити годують дитинчат під водою?

У китів немає годування в тому вигляді, як у наземних тварин. Дитинча підпливає до матері, а молоко потрапляє йому в рот під водою. У горбатих китів дослідники описували таку поведінку: самка вирівнюється поруч із дитинчам і виштовхує густе, поживне молоко йому до рота. Це дуже точна система.

Молоко кита майже не змішується з водою / Фото unsplash

Дитинча не може довго "смоктати" так, як наземне маля, бо навколо вода, рух і потреба постійно дихати повітрям. Тому організм матері фактично допомагає подати молоко туди, куди треба, стає зрозуміло, чому густина має значення. У воді рідка їжа швидко втрачалася б. Жирне молоко працює як щільна порція енергії, яку можна передати в складних умовах.