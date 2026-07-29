Киты – млекопитающие, они рожают живых детенышей и вскармливают их молоком, пишет NPS. Только это молоко совсем не похоже на то, какое люди привыкли видеть в бутылке или чашечке. Оно очень жирное, питательное и настолько густое, что его часто сравнивают с кремом или пастой. Иначе в океане просто быть не могло бы.

Если бы китовое молоко было жидким, оно быстро рассеивалось бы в воде, у детеныша нет времени на деликатное кормление в спокойной кухне. Ему нужно получить огромную порцию энергии в среде, где все двигается.

Почему китовое молоко такое густое?

У китов молоко имеет гораздо больше жира, чем у коров или людей. У синих китов его жирность может достигать примерно 35 – 50%. Для сравнения: в обычном коровьем молоке жира всего несколько процентов. Молоко синего кита содержит 35-50% жира, а самка может производить более 50 галлонов молока в день. Именно жир делает его столь плотным и энергетически мощным.

Как кормит мама маленького кита: смотрите видео

Детеныш получает не просто еду, а концентрат для быстрого роста. В холодной воде это критично: маленькому киту надо наращивать тело, накапливать жир, держать температуру и быстро становиться сильнее.

Из-за такой консистенции молоко не ведет себя как тонкая струя, которая сразу смешивается с водой. Оно гуще, лучше держится вместе и попадает детенышу в рот гораздо эффективнее.

Как киты кормят детенышей под водой?

У китов нет кормления в том виде, как у наземных животных. Детеныш подплывает к матери, а молоко попадает ему в рот под водой. У горбатых китов исследователи описывали такое поведение: самка выравнивается рядом с детенышем и выталкивает густое, питательное молоко ему в рот. Это очень четкая система.

Молоко кита почти не смешивается с водой / Фото unsplash

Детеныш не может долго "сосать" так, как наземный малыш, потому что вокруг вода, движение и потребность постоянно дышать воздухом. Поэтому организм матери фактически помогает подать молоко туда, куда следует, становится понятно, почему плотность имеет значение. В воде жидкая пища быстро терялась бы. Жирное молоко работает как плотная часть энергии, которую можно передать в сложных условиях.