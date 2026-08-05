Антарктичний шедевр: українські полярники зафільмували рідкісний "млинцевий лід"

Українські полярники часто діляться цікавими відкриттями. Цього разу їм вдалося зафіксувати рідкісне природне явище, яке заворожує з першого погляду.

Науковці з Національного антарктичного наукового центру поділилися вражаючими кадрами унікального явища – "млинцевого льоду", що утворився навколо станції "Академік Вернадський". Це рідкісне природнє явище, яке виникає за специфічних умов.

Як природа "випікає" крижані млинці

Хоча подібні крижані візерунки зрідка трапляються й на прісноводних водоймах, саме полярні регіони мають ідеальний клімат для цього процесу.

Вусаті й круглі льодяні диски виникають за дуже специфічних умов:

Спеціальний розчин

На поверхні води спочатку скупчується густа снігова або крижана каша.

Шліфування хвилями

За умов легкого морозу, нестабільного вітру та невеликого гойдання води маса не замерзає суцільним щитом. Окремі крижинки постійно зіштовхуються одна з одною, природно обточуючись до ідеально круглої форми.

Казкова полярна краса / Фото Яни Лєсної

Трансформація ніласу

Інший сценарій – коли тонка еластична льодова кора (нілас) товщиною до 10 сантиметрів або молодий сірий лід ламається під дією штормових хвиль і перетворюється на тисячі округлих "оладок". Розміри таких природних витворів коливаються від 30 сантиметрів до кількох метрів у діаметрі. Залежно від подальшої температури, вони або тануть, або остаточно зростаються у суцільний покрив.

Магія полярної зими

Особливого шарму оприлюдненим світлинам додає м’яке сонячне світло. Зараз в Антарктиці вирує розпал зими, тому сонце з’являється над горизонтом лише на декілька годин, піднімаючись зовсім невисоко. Саме це низьке зимове проміння підсвічує «млинцевий лід», перетворюючи льодяну акваторію біля української станції на справжню казкову галерею.