Ученые из Национального антарктического научного центра поделились впечатляющими кадрами уникального явления – "блинного льда", что образовалось вокруг станции "Академик Вернадский". Это редкое природное явление, возникающее при определенных условиях.

Как природа "выпекает" ледяные блины

Хотя подобные ледяные узоры изредка встречаются и на пресноводных водоемах, именно полярные регионы обладают идеальным климатом для этого процесса.

Усатые и круглые ледяные диски возникают при очень специфических условиях:

Специальный раствор

На поверхности воды сначала скапливается густая снежная или ледяная каша.

Шлифовка волнами

При легком морозе, нестабильном ветре и небольшом колебании воды масса не замерзает сплошным слоем. Отдельные кусочки льда постоянно сталкиваются друг с другом, естественным образом обтачиваясь до идеально круглой формы.

Сказочная полярная красота / Фото Яны Лесной

Трансформация ниласа

Другой сценарий – когда тонкая эластичная ледяная кора (нилас) толщиной до 10 сантиметров или молодой серый лед ломается под действием штормовых волн и превращается в тысячи округлых "оладий". Размеры таких природных творений колеблются от 30 сантиметров до нескольких метров в диаметре. В зависимости от дальнейшей температуры они либо тают, либо окончательно срастаются в сплошной покров.

Магия полярной зимы

Особый шарм опубликованным фотографиям придает мягкий солнечный свет. Сейчас в Антарктике разгарается зима, поэтому солнце появляется над горизонтом лишь на несколько часов, поднимаясь совсем невысоко. Именно эти низкие зимние лучи подсвечивают "блинный лед", превращая ледяную акваторию возле украинской станции в настоящую сказочную галерею.