Отруйний слиз, укуси й небезпечні інфекції: кого варто остерігатися в українському лісі

Укус кліща після прогулянки в лісі може бути небезпечнішим, ніж зустріч із великою дикою твариною. Саме дрібні й непомітні мешканці часто створюють найбільше проблем.

В українських лісах варто остерігатися не лише кліщів. Плямиста саламандра виділяє отруйний слиз, а кажан може вкусити, якщо взяти його до рук. У більшості випадків ці тварини не нападають першими, але контакт із ними краще не перевіряти на собі.

Чому кліщі є одними з найнебезпечніших у лісі?

Кліщі здаються надто малими, щоб сприймати їх серйозно. Але саме вони часто становлять більший ризик для людини, ніж значно більші лісові тварини. Кліщ – не комаха, а павукоподібна істота, яка чекає здобич у траві, на низьких кущах або вздовж стежок. Важливо не вірити поширеному міфу: кліщі не падають із дерев.

Кліщі не падають із дерев, а чекають у траві та на низьких кущах / Фото unsplash

Вони чіпляються за одяг, взуття або шерсть тварин, а потім повільно шукають місце на тілі, де шкіра тонша й легше присмоктатися, інформує Stend. Найнебезпечніший не сам укус, а те, що кліщі можуть переносити інфекції. Серед них – хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт та інші захворювання. Саме тому після прогулянки в лісі, парку, на дачі або навіть на високій траві біля дому варто уважно оглянути себе, дітей і домашніх тварин.

Особливу увагу треба звернути на ноги, пахви, шию, зону за вухами та лінію волосся. Кліщ може бути дуже маленьким, тому його легко не помітити одразу. А чим раніше його виявити, тим менше ризиків після укусу.

Чим може бути небезпечна плямиста саламандра?

Плямиста саламандра – одна з найяскравіших тварин, яку можна зустріти у вологих карпатських лісах. Після дощу вона може виповзати на стежки, каміння або опале листя, і через чорне тіло з жовтими плямами її важко не помітити. Таке забарвлення не випадкове. У природі яскраві кольори часто означають попередження: не чіпай.

Яскраве забарвлення попереджає про отруйний слиз / Фото unsplash

Шкіра плямистої саламандри виділяє гіркий отруйний слиз, який захищає її від хижаків. Для людини саламандра зазвичай не становить небезпеки, якщо її не брати до рук. Але торкатися її все одно не варто. Слиз може подразнювати шкіру або слизові оболонки, особливо якщо після контакту потерти очі чи обличчя.

Плямиста саламандра активна переважно вночі або після дощу, коли вологість найвища. Вона не нападає на людину й не шукає контакту. Найкраща поведінка при зустрічі – просто обійти її й дати спокій. До того ж цей вид занесений до Червоної книги України як вразливий. Тобто саламандра потребує не страху й знищення, а обережного ставлення. Вона може бути небезпечною лише тоді, коли людина сама вирішує взяти її в руки.

Чому кажанів не варто чіпати руками?

Кажани в українських лісах і біля печер часто викликають страх, хоча більшість міфів про них сильно перебільшені. Малий підковоніс, наприклад, не має нічого спільного з вампірами. Це невеликий ссавець, який полює на комах і за одну ніч може знищити їх кілька тисяч. Та все ж кажани належать до тих тварин, яких у лісі не варто брати руками. Не тому, що вони обов’язково небезпечні, а тому, що будь-який дикий ссавець у разі стресу може вкусити. Крім того, контакт із дикими тваринами завжди має непередбачувані ризики.

У стресі кажан може вкусити / Фото unsplash

Малий підковоніс орієнтується за допомогою ехолокації. Він видає ультразвукові сигнали й завдяки їхньому відбиттю “бачить” простір у темряві. Це дозволяє йому помічати навіть дуже дрібні об’єкти та вправно ловити комах.

В Україні цього кажана найчастіше можна зустріти на Закарпатті та Поділлі. Він занесений до Червоної книги України, бо втрачає місця проживання: старі будівлі, печери, підземелля та інші сховища. Якщо кажан залетів у будинок або сидить низько на землі, не треба намагатися схопити його голими руками. Краще відкрити вікно, дати йому можливість вилетіти або звернутися до фахівців. У лісі ж його достатньо просто не турбувати.