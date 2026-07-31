В украинских лесах следует опасаться не только клещей. Пятнистая саламандра выделяет ядовитую слизь, а летучая мышь может укусить, если взять ее в руки. В большинстве случаев эти животные не нападают первыми, но лучше не проверять контакт с ними на себе.

Почему клещи являются одними из самых опасных в лесу?

Клещи кажутся слишком маленькими, чтобы воспринимать их всерьез. Но именно они часто представляют больший риск для человека, чем значительно более крупные лесные животные. Клещ – не насекомое, а паукообразное существо, которое поджидает добычу в траве, на низких кустах или вдоль тропинок. Важно не верить распространенному мифу: клещи не падают с деревьев.

Клещи не падают с деревьев, а ждут в траве и на невысоких кустах / Фото unsplash

Они цепляются за одежду, обувь или шерсть животных, а затем медленно ищут место на теле, где кожа тоньше и легче присосаться, сообщает Stend. Самое опасное – не сам укус, а то, что клещи могут переносить инфекции. Среди них – болезнь Лайма, клещевой энцефалит и другие заболевания. Именно поэтому после прогулки в лесу, парке, на даче или даже в высокой траве возле дома стоит внимательно осмотреть себя, детей и домашних животных.

Особое внимание следует уделить ногам, подмышкам, шее, области за ушами и линии роста волос. Клещ может быть очень маленьким, поэтому его легко не заметить сразу. А чем раньше его обнаружить, тем меньше рисков после укуса.

Чем может быть опасна пятнистая саламандра?

Пятнистая саламандра – одно из самых ярких животных, которых можно встретить во влажных карпатских лесах. После дождя она может выползать на тропинки, камни или опавшую листву, и из-за черного тела с желтыми пятнами ее трудно не заметить. Такая окраска не случайна. В природе яркие цвета часто означают предупреждение: не трогай.

Яркая окраска предупреждает о ядовитой слизи / Фото unsplash

Кожа пятнистой саламандры выделяет горький ядовитый слизь, который защищает ее от хищников. Для человека саламандра обычно не представляет опасности, если ее не брать в руки. Но прикасаться к ней все равно не стоит. Слизь может вызывать раздражение кожи или слизистых оболочек, особенно если после контакта потереть глаза или лицо.

Пятнистая саламандра активна преимущественно ночью или после дождя, когда влажность максимальна. Она не нападает на человека и не ищет контакта. Лучше всего при встрече просто обойти ее и оставить в покое. К тому же этот вид занесен в Красную книгу Украины как уязвимый. То есть саламандра нуждается не в страхе и уничтожении, а в бережном отношении. Она может быть опасной только тогда, когда человек сам решает взять ее в руки.

Почему летучих мышей не стоит трогать руками?

Летучие мыши в украинских лесах и возле пещер часто вызывают страх, хотя большинство мифов о них сильно преувеличены. Малый подковонос, например, не имеет ничего общего с вампирами. Это небольшое млекопитающее, которое охотится на насекомых и за одну ночь может уничтожить их несколько тысяч. И все же летучие мыши относятся к тем животным, которых в лесу не стоит брать руками. Не потому, что они обязательно опасны, а потому, что любое дикое млекопитающее в случае стресса может укусить. Кроме того, контакт с дикими животными всегда сопряжен с непредсказуемыми рисками.

В стрессовой ситуации летучая мышь может укусить / Фото unsplash

Малый подковонос ориентируется с помощью эхолокации. Он издает ультразвуковые сигналы и благодаря их отражению "видит" пространство в темноте. Это позволяет ему замечать даже очень мелкие объекты и ловко ловить насекомых.

В Украине этого летучего мыша чаще всего можно встретить в Закарпатье и на Подолье. Он занесен в Красную книгу Украины, так как теряет места обитания: старые здания, пещеры, подземелья и другие укрытия. Если летучая мышь залетела в дом или сидит низко над землей, не стоит пытаться схватить ее голыми руками. Лучше открыть окно, дать ей возможность вылететь или обратиться к специалистам. В лесу же ее достаточно просто не беспокоить.