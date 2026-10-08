Забудьте про апокаліпсис: як виглядає справжній норвезький "Кінець світу" з висоти скель і маяка

"Прогноз" африканського пастора про кінець світу, який повинен відбутися незабаром, став вірусним у мережі. Проте в Норвегії є справжній "Кінець світу", про який мало хто здогадується.

Для географів "Кінець світу" – це не містичне пророцтво й не синонім суцільного колапсу, а цілком конкретна географічна точка з шумом холодних хвиль, штормовими вітрами та гладкими скелями. У Норвегії "Кінець світу" справді існує, і зветься він Verdens Ende, розповідає andriiutkin у Threads.

Це суворий, обтесаний льодовиками скелястий мис на південному краю острова Тьоме. Коли стоїш на цих стародавніх гранітних брилах, під ногами буквально обривається земля, а перед очима розгортається безкрайній, норовливий Скагеррак.

Природна краса "Кінця світу" / Фото Reinhard Prinzmeier, Locationscout

Саме ця протока з'єднує Північне море з Балтикою через заплутану систему проток Каттегат, Великий і Малий Бельт та Ересунн.

Контраст цього місця вражає: попри назву, що натякає на цілковите забуття, просто перед вами б'ється пульс усієї планети. Через Скагеррак пролягає одна з найбільш завантажених морських артерій Землі. Стоячи на норвезькому краю суходолу, можна годинами проводжати поглядом гігантські судна й танкери, які прямують сюди з усіх континентів.

Головним символом і серцем мису є Vippefyret – дивовижний кам'яний маяк, зведений із місцевих порід. Його автентична конструкція нагадує велетенський важіль або коромисло з кошиком для вогню на кінці: колись у ньому запалювали полум'я, аби вказати морякам шлях крізь підступні прибережні рифи.

Знаменитий маяк Vippefyret / Фото Oslo Fjord Guide

Сьогодні ця споруда перетворилася на впізнавану візитівку норвезького "Кінця світу". Уся ця краса розкинулася посеред національного парку Фердер, де природа живе за власними законами, оберігаючи незаймані морські екосистеми, сотні диких островів і скелястих шхер.