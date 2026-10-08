Для географов "Конец света" – это не мистическое пророчество и не синоним полного коллапса, а вполне конкретная географическая точка с шумом холодных волн, штормовыми ветрами и гладкими скалами. В Норвегии "Конец света" действительно существует, и называется он Verdens Ende, рассказывает andriiutkin в Threads.

Это суровый, обтесанный ледниками скалистый мыс на южной оконечности острова Тьоме. Когда стоишь на этих древних гранитных глыбах, под ногами буквально обрывается земля, а перед глазами раскидывается бескрайний, своенравный Скагеррак.

Природная красота "Конца света" / Фото Reinhard Prinzmeier, Locationscout

Именно этот пролив соединяет Северное море с Балтикой через запутанную систему проливов Каттегат, Большой и Малый Бельт и Эресунн.

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Контраст этого места поражает: несмотря на название, намекающее на полное забвение, прямо перед вами бьется пульс всей планеты. Через Скагеррак пролегает одна из самых загруженных морских артерий Земли. Стоя на норвежском краю суши, можно часами следить за гигантскими судами и танкерами, направляющимися сюда со всех континентов.

Главным символом и сердцем мыса является Vippefyret – удивительный каменный маяк, возведенный из местных пород. Его аутентичная конструкция напоминает гигантский рычаг или коромысло с корзиной для огня на конце: когда-то в ней зажигали пламя, чтобы указать морякам путь сквозь коварные прибрежные рифы.

Знаменитый маяк Vippefyret / Фото Oslo Fjord Guide

Сегодня это сооружение стало узнаваемой визитной карточкой норвежского "Конца света". Вся эта красота раскинулась посреди национального парка Фердер, где природа живет по своим собственным законам, оберегая нетронутые морские экосистемы, сотни диких островов и скалистых шхер.